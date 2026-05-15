Sport

Cristi Borcea anunță o mare catastrofă pentru România. A investit 35 de milioane de euro, iar acum regretă

Cristi Borcea vine cu o veste neplăcută pentru țara noastră. Fostul acționar de la Dinamo a băgat 35 de milioane de euro în anumite domenii, însă părerile i s-au schimbat.
Alexa Serdan
15.05.2026 | 21:45
Cristi Borcea anunta o mare catastrofa pentru Romania A investit 35 de milioane de euro iar acum regreta
Cristi Borcea, declarație uimitoare despre România. Sursa foto: captură vidoe YouTube
ADVERTISEMENT

Renumitul om de afaceri Cristi Borcea anunță o mare catastrofă pentru România. Proiecțiile sale pentru viitor s-au modificat de mai multe ori în ultima vreme, după ce a investit 35 de milioane de euro. Motivul pentru care regretă decizia luată.

Cristi Borcea, veste ”apocaliptică” pentru țara noastră

A câștigat primii bani la mijlocul anilor ’80, după ce a închiriat un videoplayer în cartierul Macarelei din București. Mai târziu, Cristi Borcea (56 ani) a avut parte de o mare accensiune în lumea afacerilor. A început să se dezvolte înainte de căderea comunismului după ce a pus bazele unei idei cu gaz lichefiat (GPL).

ADVERTISEMENT

Ulterior, afaceristul român a dezvoltat rețeaua de stații Butan Gas. A continuat și în alte ramuri, cum ar imobiliare și fotbal, iar acum face o declarație care șochează pe toată lumea. După ce a dezvăluit omul cheie din spatele succesului Universității Craiova a dorit să discute despre alt subiect sensibil, politica din țara noastră.

Fostul acționar de la Dinamo a criticat extrem de dur deciziile luate în ultimul an de Guvernul Bolojan. Susține că a investit 35 de milioane de euro, însă această instabilitate din clasa politică l-a afectat enorm. Măsurile fiscale drastice luate de politicienii români l-au determinat să regrete, comparând România cu Bulgaria.

ADVERTISEMENT
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
Digi24.ro
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”

„Pe mine mă interesează politica, din punctul omului de afaceri. Adică, partidele care guvernează să aibă ceva predictibil. Ne omoară pe noi, cei din capitalul românesc și firmele din România. Eu am băgat în ultimii 5 ani 35 de milioane de euro în producție.

ADVERTISEMENT
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Digisport.ro
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă

Mi-am făcut anumite bugete și anumite calcule. S-au schimbat de trei ori. Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie. Bulgarii sunt stabili, au trecut și la euro, au deficit de 2 sau 3”, a explicat Cristi Borcea, în podcastul Jurnalist Jucător.

ADVERTISEMENT

Predicția lui Cristi Borcea pentru România

„Nu s-a schimbat fiscalitatea în Bulgaria. De ce trebuie să fie cea mai mare rată a inflației în România? Să vezi din august-septembrie câte firme românești o să se închidă. Eu vorbesc și în agricultură, și în toate domeniile. Să vezi câte firme străine o să o să plece din România și o să închidă.

S-au perindat toate partidele pe la Guvern. S-a ținut cineva de promisiune? Eu mă uit ca om de afaceri, nu mă interesează culoarea politică”, a completat Cristi Borcea, în același podcast de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui pot părea dure, însă adevărul este că știe foarte bine domeniul care i-a adus o avere de 65 de milioane de euro. E unul dintre cei mai apreciați afaceriști, popularitatea lui fiind una extrem de crescută în perioada în care se afla la conducerea clubului Dinamo București. A ocupat această funcție între 1995 și 2012.

În altă ordine de idei, este un bărbat care s-a impus în fotbalul românesc, însă nu a fost lipsit de probleme. În martie 2014 a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Transferurilor. Cinci ani mai târziu a mai primit o condamnare, în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța.

Doliu la Steaua! A murit fostul mare antrenor al clubului din Ghencea
Fanatik
Doliu la Steaua! A murit fostul mare antrenor al clubului din Ghencea
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Aston Villa – Liverpool, câștigătoarea...
Fanatik
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Aston Villa – Liverpool, câștigătoarea își asigură locul de Champions League. Se știu echipele de start!
Bayern Munchen a luat decizia cu privire la viitorul lui Manuel Neuer! Ce...
Fanatik
Bayern Munchen a luat decizia cu privire la viitorul lui Manuel Neuer! Ce se întâmplă cu „veteranul” german
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar...
iamsport.ro
Scenariul care ar dinamita Superliga: un arbitru important, cadastralul lui Mihai Rotaru? 'S-ar ocupa de terenurile de lângă București'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!