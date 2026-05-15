Cristi Borcea anunță o mare catastrofă pentru România. A investit 35 de milioane de euro, iar acum regretă

ADVERTISEMENT

Renumitul om de afaceri Cristi Borcea anunță o mare catastrofă pentru România. Proiecțiile sale pentru viitor s-au modificat de mai multe ori în ultima vreme, după ce a investit 35 de milioane de euro. Motivul pentru care regretă decizia luată.

Cristi Borcea, veste ”apocaliptică” pentru țara noastră

A câștigat primii bani la mijlocul anilor ’80, după ce a închiriat un videoplayer în cartierul Macarelei din București. Mai târziu, Cristi Borcea (56 ani) a avut parte de o mare accensiune în lumea afacerilor. A început să se dezvolte înainte de căderea comunismului după ce a pus bazele unei idei cu gaz lichefiat (GPL).

ADVERTISEMENT

Ulterior, afaceristul român a dezvoltat rețeaua de stații Butan Gas. A continuat și în alte ramuri, cum ar imobiliare și fotbal, iar acum face o declarație care șochează pe toată lumea. După ce a dorit să discute despre alt subiect sensibil, politica din țara noastră.

Fostul acționar de la a criticat extrem de dur deciziile luate în ultimul an de Guvernul Bolojan. Susține că a investit 35 de milioane de euro, însă această instabilitate din clasa politică l-a afectat enorm. Măsurile fiscale drastice luate de politicienii români l-au determinat să regrete, comparând România cu Bulgaria.

ADVERTISEMENT

„Pe mine mă interesează politica, din punctul omului de afaceri. Adică, partidele care guvernează să aibă ceva predictibil. Ne omoară pe noi, cei din capitalul românesc și firmele din România. Eu am băgat în ultimii 5 ani 35 de milioane de euro în producție.

ADVERTISEMENT

Mi-am făcut anumite bugete și anumite calcule. S-au schimbat de trei ori. Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie. Bulgarii sunt stabili, au trecut și la euro, au deficit de 2 sau 3”, a explicat Cristi Borcea, în podcastul .

ADVERTISEMENT

Predicția lui Cristi Borcea pentru România

„Nu s-a schimbat fiscalitatea în Bulgaria. De ce trebuie să fie cea mai mare rată a inflației în România? Să vezi din august-septembrie câte firme românești o să se închidă. Eu vorbesc și în agricultură, și în toate domeniile. Să vezi câte firme străine o să o să plece din România și o să închidă.

S-au perindat toate partidele pe la Guvern. S-a ținut cineva de promisiune? Eu mă uit ca om de afaceri, nu mă interesează culoarea politică”, a completat Cristi Borcea, în același podcast de pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui pot părea dure, însă adevărul este că știe foarte bine domeniul care i-a adus o avere de 65 de milioane de euro. E unul dintre cei mai apreciați afaceriști, popularitatea lui fiind una extrem de crescută în perioada în care se afla la conducerea clubului Dinamo București. A ocupat această funcție între 1995 și 2012.

În altă ordine de idei, este un bărbat care s-a impus în fotbalul românesc, însă nu a fost lipsit de probleme. În martie 2014 a fost condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Transferurilor. Cinci ani mai târziu a mai primit o condamnare, în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța.