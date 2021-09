Cristi Borcea anunță venirea fiului său la Dinamo: „Patrick va fi 100% la echipă!”

Cristi Borcea a oferit un interviu pentru prosport.ro în care a vorbit despre revenirea familiei Borcea la Dinamo, și implicarea lui la echipă.

Fostul finanțator al „câinilor” i-a făcut deja lista de transferuri lui Mircea Rednic la Dinamo și a vorbit despre comisioanele pe care „Puriul” le încăsa atunci când aducea jucători.

Familia Borcea se întoarce în Ștefan cel Mare: „E implicat la societate”

Cristi Borcea a anunțat că Patrick va susține financiar Dinamo în momentul în care lucrările la noul stadion din Ștefan cel Mare vor demara: „Există șansa ca în primăvară să se înceapă stadionul nou. În momentul în care se intră cu bulozerul, Dinamo va avea un buget de 10 milioane de euro să se bată la campionat an de an. Centrul orașului, suporteri, se vor vinde loje, marketing. În momentul în care începe stadionul, va fi 100% Patrick la echipă.

Patrick a moștenit pasiunea și dragostea necondiționată pentru Dinamo și îi reproșa de fiecare dată furios tatălui său atunci când vindea un jucător: „Eu când vindeam un jucător mă certa, plângea că de ce l-am vândut, că vreau să distrug echipa. El era în galerie atunci. El a stat lângă mine tot timpul, e implicat la societate, știe”, a spus Borcea la ProSport.

În privința sa, Borcea a spus încă o dată că nu se va mai întoarce niciodată în fotbal, fiind dezamăgit total de nivelul actual din Liga 1: „N-am mai fost la niciun meci, n-am privit niciun meci. Eu am loja la mine în birou, fără să merg pe stadion mă uit. De agățat, fotbalul nu are cum să mă mai agațe. Gândiți-vă ce înseamnă acum campionatul din România, ce nivel e și ce echipe se bat și ce campionat era… Steaua și Rapid juca sferturi, noi eram în primăvara europeană”.

Borcea anunță revirimentul lui Dinamo după venirea lui Mircea Rednic: „Valoarea jucătorilor va crește cu 30%. Vor bate UTA”

Cristi Borcea are mare încredere în capacitatea lui Mircea Rednic de redresa Dinamo și e convins că atitutindea jucătorilor se va schimba la 180 de grade: „Valoarea jucătorilor va crește cu 30%, Dinamo va câștiga cu UTA Arad. Mircea Rednic știe. Îi mobiliza de mureau pe teren și el tot timpul venea și cerea o primă pentru jucători, ca să îi motiveze”.

Dinamovistul a vorbit și despre singurul moment în care s-a băgat peste Mircea Rednic și relația sa cu antrenorul de 59 de ani: „Eu îmi făceam treaba mea, să îi aduc jucătorii și să îi creez cele mai bune condiții. A fost o muncă de echipă, pe partea tehnică nu se băga nimeni peste el. Mă duceam la toate cantonamentele echipei, eram la Săftica. Rednic avea totală libertate în alcătuirea echipei. O singură dată am intervenit, când am făcut celebra rotație Niculescu – Dănciulescu – Ganea. Și gândiți-vă că aveam Niculescu – Dănciulescu – Ganea – Bratu..”.

Ce spune Borcea de comisioanele pe care le încasa Rednic: „Nu exista niciodată vorba de comisioane”

Cristi Borcea a negat că Mircea Rednic ar fi încasat comisioane pentru jucătorii pe care îi aducea la Dinamo, ba chiar spunea că cerea și oferea prime jucătorilor: „Nu există de comisioane, el tot timpul venea și cerea o primă pentru jucători, ca să îi motiveze. Eu am lucrat cu Mircea Rednic și nu exista niciodată vorba de comisioane. Luana era mică, nu am lucrat cu ea”.

Borcea i-a făcut lista de tranferuri lui Mircea Rednic și îl sfătuiește să aducă numai jucători cu experiență pentru a putea avea un impact în cadrul echipei: „Rednic trebuie să aducă cel puțin 6-7 jucători cu experiență, pe lângă cei tineri. Cu acest lot este șansă cu venirea lui Rednic, dar îmi este foarte greu să cred că nu termină turul în ultimele trei-patru echipe”.

Fostul acționar majoritar al alb-roșilor consideră că lui Dinamo îi lipsește cel mai mult un atacant care să poată hărțui fundașii și să țină de minge, dar și de un coordonator de joc: „N-am vorbit cu Torje, poate să aducă foarte mult, dar îi trebuie un pasator și să stea în bandă, unde s-a consacrat. Dinamo duce lipsă de vârf de atac. Nu are jucător acolo, să țină de minge, cum era Nemec. Nu știu de Gnohere, cum mai e, câte kilograme are, pe unde mai e, dar trebuie să fie cineva să țină de minge. Dinamo are un lot slab”.

