Cristi Borcea, anunțul momentului pentru Dinamo dacă “alb-roșii” promovează în SuperLiga: “Patrick o să-i anunțe!”. Video exclusiv

după 6-1 cu FC Argeș în manșa tur a barajului, pe Arena Națională. Returul este programat sâmbătă, de la ora 21:00, la Pitești, dar ar trebui să fie o simplă formalitate pentru “roș-albi”. la partida de luni.

În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Borcea a povestit că a fost la meci alături de fiul său, Patrick. Acesta din urmă a fost foarte încântat de prestația elevilor lui Ovidiu Burcă și că este gata să le ofere acestora o primă de 10.000 de euro pentru accederea în SuperLiga.

De asemenea, Cristi Borcea a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ovidiu Burcă, omul care a reușit să o repună pe Dinamo pe drumul cel bun în cursa pentru SuperLiga. După un start de sezon complet ratat. Borcea spune că Burcă este un antrenor foarte serios, exact la fel cum a fost și ca jucător.

“Burcă niciodată nu a fost simpatic, a fost doar unul foarte serios. Și un jucător și un antrenor serios. Este un băiat foarte calculat, foarte muncitor, foarte tipicar. Așa a fost ca jucător, uită că este și ca antrenor. A fost aseară o mare bucurie.

Patrick, în urma jocului, mi-a zis ‘tati, vreau să le dau dacă se califică vreau să le dau o primă’. Și returul, o să vedeți, va fi un retur greu. Patrick o să le comunice că o să le dea o primă de 10.000 de euro la băieți pentru prestația lor.

Am pornit din galerie și am lăsat Dinamo că am plecat în 2011 la ultima finală de Supercupă câștigată. Am luat 13 trofee! Pe plan intern nicio echipă nu a reușit mai mult, am fost echipa deceniului. Nicio echipă din România nu a luat mai mult.

La 41 de ani am făcut operație pe cord. Șase ore inima a fost pusă deoparte”, a povestit Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. De altfel, Cristi Borcea chiar a fost nevoit să renunțe la Dinamo chiar din cauza gravelor probleme de sănătate.

Dinamo este ca și calificată în SuperLiga după 6-1 cu FC Argeș în barajul de pe Arena Națională

Dinamo a terminat pe locul 4 sezonul de Liga 2, după ce obținuse calificarea în play-off cu mari emoții, chiar în ultima etapă. “Câinii” au profitat la maximum de șansa pe care au obținut-o și au reușit să învingă de o manieră categorică pe FC Argeș, echipă aflată în degringoladă.

