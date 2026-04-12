Cristi Borcea are un rival pe măsură. Marele sportiv care dorește să-l depășească pe român: ”Vreau 10 copii”

Este deja arhicunoscut faptul că fostul conducător de la Dinamo, Cristi Borcea, este fericitul tată a nu mai puțin de 9 copii. Aceștia i-au fost dăruiți de 4 femei. În curând, românul ar putea fi egalat și chiar depășit la acest capitol. Un sportiv de legendă al planetei a anunțat public că scopul său este să aibă 10 copii. Este deja la numărul 7.

Cum decurge relația lui Tyson Fury cu soția sa: ”Este cea mai norocoasă femeie de pe pământ”

La începutul anului 2026, celebrul boxer din Marea Britanie, Tyson Fury, 37 de ani, și-a anunțat fanii de pe Mapamond că este gata să revină în ring. Decizia marelui luptător din insulă a fost una care a surprins multă lume. Lucrurile au evoluat rapid, iar un meci de gală a fost deja stabilit. Pe 11 aprilie, pe Tottenham Hotspur Stadium din Londra, Fury va lupta împotriva lui Arslanbek Makhmudov, 36 de ani, un rus imens de aproape doi metri.

în legătura cu viața sa de familie. Fericitul tată a 7 copii, boxerul a vorbit despre viața cu soția sa, frumoasa Paris Fury, în cel de-al doilea sezon al reality-show-ului de pe Netflix, At Home With The Furys. Deloc modest, britanicul spune că Paris este norocoasă de faptul că este soția lui.

Fury a vorbit deschis despre căsnicia lor îndelungată și despre provocările prin care au trecut: ”Am depășit totul, de la A la Z. Ne-am despărțit de mai multe ori, am avut o mulțime de certuri. Ea pleacă la mama ei pentru o săptămână, două sau chiar o lună. Dar când Dumnezeu unește un bărbat și o femeie, nimic nu îi poate despărți”, notează .

Sportivul din Marea Britanie și soția sa sunt împreună de peste 20 de ani. Fury a descris-o pe Paris ca fiind extrem de loială: ”Dacă i-aș spune lui Paris că tocmai am omorât pe cineva, ea ar întreba: ‘Unde naiba îl îngropăm?’. Asta e genul de femeie care este ea”. Cei doi și-au reînnoit jurămintele de căsătorie pentru a treia oară în timpul unei vacanțe în sudul Franței.

Tyson a explicat de ce ține atât de mult la gesturile romantice: ”Am crescut într-o casă în care părinții mei nu aveau acea latură romantică. Nu erau afectuoși, nu își arătau sentimentele și nu își spuneau că se iubesc. Când m-am căsătorit, am vrut ca eu și Paris să facem lucruri împreună ca un cuplu, pentru că eu nu am avut parte de asta în copilărie – nu am avut acea speranță și dragoste.”

Legendarul sportiv Tyson Fury vrea să-l întreacă pe Cristi Borcea: ”Mereu am vrut să am 10!”

Tyson și Paris au deja 7 copii: Venezuela – 16 ani, Prince – 13 ani, Tyson II – 8 ani, Valencia – 6 ani, Adonis – 5 ani, Athena – 4 ani și Rico – 2 ani. Boxerul spune că nu vrea să se oprească aici: ”S-ar putea să mai avem un copil, numărul opt. Doar să văd dacă mai pot. Dar vreau 10. Întotdeauna a fost clar că vor fi 10”.

Nu cu mult timp în urmă, cuplul a trecut și printr-o experiență tristă. Paris a suferit un avort spontan după nașterea lui Rico, în timp ce Tyson se pregătea pentru a doua luptă cu Oleksandr Usyk în 2024. Ea a ales să nu îi spună imediat soțului ei, ca să nu îl afecteze înainte de meci.

Paris a povestit pentru presa internațională acele clipe cumplite. ”Eram însărcinată din nou după Rico, a fost o surpriză. Tyson lupta cu Usyk, era în cantonament. Eram destul de avansată în sarcină și m-am dus singură la ecografie… Mi s-a spus că nu mai era bătăi de inimă. Am ieșit afară și am început să plâng”. Tyson a recunoscut că a fost unul dintre cele mai grele momente ale căsniciei lor, mai ales că nu a putut fi alături de ea în acel moment.

Câți copii are Cristi Borcea

În acest moment, ”recordul” lui Cristi Borcea, 56 de ani, este în siguranță. . Patrick, Melissa și Angelo provin din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea. Pe George Alexandru și Gloria îi are după mariajul cu Alina Vidican.

Apoi, în timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relaţie cu avocata Simona Dana Voiculescu. Din relația celor doi s-a născut o altă fetiță, Andreina Carolyn Christine. În fine, din căsnicia cu Valentina Pelinel au rezultat Milan, Indira Maria și Rania Maria.