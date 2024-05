Cristi Borcea, atac brutal la adresa actualilor acționari ai lui Dinamo: „Nu se poate să conduceți voi pe banii altora! Nu sunteți de nivelul meu”

Fostul conducător din Ștefan cel Mare a fost prezent la FANATIK SUPERLIGA într-o discuție unu la unu cu Horia Ivanovici. acționarii de la Dinamo și a făcut un atac brutal la adresa acestora.

Cristi Borcea, atac brutal la adresa actualilor acționari ai lui Dinamo

și a făcut un atac brutal la adresa acționarilor formației din SuperLiga. Fostul conducător din Ștefan cel Mare vine și cu câteva propuneri de dinamoviști care să preia frâiele clubului și își dorește ca cei care conduc acum să lase echipa pe mâinile unora care se pricep.

Așadar, pe lângă varianta Nea Mitică Dragomir și Cristi Borcea la conducere, acesta îi propune pe Ionuț Lupescu, Florin Răducioiu și Florin Prunea în schimb. Borcea crede că cei trei pot să ducă echipa la nivel de play-off.

“Eu și Nea Mitică mai deranjăm cu notorietatea, cu astea. Am înțeles că și actualii acționar sunt deranjați. Eu le spun să aibă abilitatea și să înțeleagă că suporterul dinamovist nu vor mai accepta ca echipa să se lupte la salvarea de la retrogradare.

Noi suntem prea expuși, dar luați-i pe Lupescu, Răducioiu și pe Prunea. Crescuți acolo. Lupescu a fost atâția ani la UEFA. Să îi aducă în conducere. Dacă nu vreți să îl luați pe Nea Mitică sau pe altcineva, dar mergeți cu ei trei. Lupescu are o misiune importantă, să unească Dinamo.

Asta a spus (n.r. Eugen Voicu) și de Nea Mitică, că nu e potrivit pentru ei. Dar eu am spus ce mai important pentru Dinamo. Dar dacă ei cred că o să mai reziste fanii ca Dinamo să se bată și la anul în play-out, se înșeală amarnic. Le transmit clar că nu, pentru că sunt dinamoviști la capătul răbdărilor. S-au învățat cu performanțele”, a declarat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

De câți bani are nevoie Dinamo să revină în topul fotbalului românesc?

“Cine ar veni la Dinamo ar trebui să dea 1 milion de euro pe pachetul de 10% și 500.000 de euro pe an. Sunt 15 milioane. Cei 10 acționari nu au legătură cu managementul. Eu cred că Nea Mitică și Giovanni Becali ar fi singurii care ne-ar strânge și ne-ar închega. Cu ei am merge la război. Îți dai seama că și cu Mircea Lucescu pe partea sportivă ar fi idealul.

Și dacă nu ne vor pe noi, să îi ia pe Lupescu, Răducioiu și Prunea. Că nu pot să vină oamenii cu milioane și să conduceți voi. Sau să pună ei pe cine vor, dar să aibă legătură cu Dinamo și să poată să îi strângă pe toți. Nea Mitică e singurul care ar face asta într-o săptămână și ar fi și banii în cont.

Trebuie un buget de nivelul lui Dinamo, nu așa câteva sute de mii, un milion. Între 15-20 de milioane și să te bați să iei campionatul”, a spus Borcea la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“Nu se poate să conduceți voi pe banii altora! Nu sunteți de nivelul meu”

“Dați câte 10% și să nu mai aveți treabă cu nimic. Nu să conduceți voi pe banii altora. Să știi că de Nicolescu m-am luat de câteva ori. E director sportiv. El e un băiat foarte deștept, dar nu este înconjurat de dinamoviști.

Eu când eram la Dinamo îmi era rușine să stau în ședințe. Era Angelo Niculescu, Niculae Nicușor, Dumitrache, Nea Mircea Stoenescu, Buduru. Erau ședințele pe care le ținea Nea Cornel. După aia am preluat eu cu Augustin, cu Orac, cu Pârcălab. Avem fostele glorii, știam ce înseamnă. Aveam scouteri prin toată țara, toți foști dinamoviști. Acum nu e nimeni.

Parcă vor să dea cu erbicid. Să nu fie niciun dinamovist. Poate au ei managementul lor și la anul vedem un management extraordinar. 100% cred că îi aleargă lumea dacă și la anul o să fie tot așa mediocru. Cu stadionul și cu ce se va mai face, eu cred că se poate face performanță acolo.

Omul (n.r. Eugen Voicu) a spus adevărul. De când a preluat clubul se bate numai la retrogradare. Nu este nici el genul meu, pentru că eu mă băteam doar sus. Trebuia să îmi aduceți echipe, pentru că nu mai aveam cu cine să mai joc. Lăsați-mă să mă pregătesc de Liga Campionilor și el e ‘Lăsați-mă să mă pregătesc de retrogradare’. E diferență. Și eu spuneam la fel”, a mai spus fostul conducător de la Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

