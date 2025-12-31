Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul acționar al „câinilor” despre nașul Becali

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, nu se mai implică de câțiva ani buni în fotbalul românesc, însă a rămas conectat la fenomen. Omul de afaceri speră ca echipa din Ștefan cel Mare să ia titlul în acest sezon, însă este de părere că oficialii clubului ar trebui să facă câteva mutări în perioada de mercato.

Suporterii lui Dinamo visează la titlu. Sfatul lui Cristi Borcea pentru conducerea clubului

Dinamo a făcut o primă parte de sezon foarte bună și rămâne în lupta pentru un loc în cupele europene. Fanii însă țintesc și mai sus și visează să își vadă favoriții cu medaliile de campioni ai Superligii la gât. Totuși, „câinii roșii” par să aibă nevoie de câteva întăriri.

însă, în momentul în care apar accidentări și suspendări, antrenorul croat este nevoit să facă improvizații în echipa de start, iar soluțiile de pe bancă nu dau același randament.

Cum poate Dinamo câștiga titlul în Superliga României. Cristi Borcea a dat răspunsul

, este de părere că Dinamo are forța să facă un sezon istoric, însă cere conducerii câteva transferuri în perioada de mercato. Acesta consideră că lotul ar trebui întărit. Mai mult, omul de afaceri a vorbit și despre nașul Gigi Becali.

„(n.r.: despre Dinamo) Merge foarte bine, îi mai trebuie 3-4 jucători, campionatul este foarte slab. Nu slab, foarte slab. Sunt 9-10 echipe care se bat pentru primele 6 locuri.

Cu excepția Stelei (n.r.: FCSB-ului) și a Craiovei, echipe cu două loturi bune, celelalte nu au loturi. Dar a avut șansă Rapid, gândiți-vă, primele 10 etape le-a câștigat numai prin noroc. Rapidul, dacă nu își ia 5-6 jucători, nu are șansă la campionat. Nașul a luat bătăi de la echipe foarte slabe”, a explicat Cristi Borcea, conform