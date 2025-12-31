Sport

Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo: „Mai trebuie 3-4 jucători”. Ce spune fostul acționar al „câinilor” despre nașul Becali

Cristi Borcea, fostul acționar al celor de la Dinamo, a vorbit despre acest sezon de Superliga. Omul de afaceri este de părere că echipa din Ștefan cel Mare are șanse bune la un titlu istoric.
Alex Bodnariu
31.12.2025 | 10:51
Cristi Borcea cere transferuri la Dinamo Mai trebuie 34 jucatori Ce spune fostul actionar al cainilor despre nasul Becali
ULTIMA ORĂ
Ce spune Cristi Borcea despre situația de la Dinamo. Sugestie pentru conducere
ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, nu se mai implică de câțiva ani buni în fotbalul românesc, însă a rămas conectat la fenomen. Omul de afaceri speră ca echipa din Ștefan cel Mare să ia titlul în acest sezon, însă este de părere că oficialii clubului ar trebui să facă câteva mutări în perioada de mercato.

Suporterii lui Dinamo visează la titlu. Sfatul lui Cristi Borcea pentru conducerea clubului

Dinamo a făcut o primă parte de sezon foarte bună și rămâne în lupta pentru un loc în cupele europene. Fanii însă țintesc și mai sus și visează să își vadă favoriții cu medaliile de campioni ai Superligii la gât. Totuși, „câinii roșii” par să aibă nevoie de câteva întăriri.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic și-a construit o echipă puternică, una tânără față de media ligii, însă, în momentul în care apar accidentări și suspendări, antrenorul croat este nevoit să facă improvizații în echipa de start, iar soluțiile de pe bancă nu dau același randament.

Cum poate Dinamo câștiga titlul în Superliga României. Cristi Borcea a dat răspunsul

Cristi Borcea, fostul patron al echipei din Ștefan cel Mare, este de părere că Dinamo are forța să facă un sezon istoric, însă cere conducerii câteva transferuri în perioada de mercato. Acesta consideră că lotul ar trebui întărit. Mai mult, omul de afaceri a vorbit și despre nașul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon...
Digi24.ro
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA

„(n.r.: despre Dinamo) Merge foarte bine, îi mai trebuie 3-4 jucători, campionatul este foarte slab. Nu slab, foarte slab. Sunt 9-10 echipe care se bat pentru primele 6 locuri.

ADVERTISEMENT
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet!...
Digisport.ro
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani

Cu excepția Stelei (n.r.: FCSB-ului) și a Craiovei, echipe cu două loturi bune, celelalte nu au loturi. Dar a avut șansă Rapid, gândiți-vă, primele 10 etape le-a câștigat numai prin noroc. Rapidul, dacă nu își ia 5-6 jucători, nu are șansă la campionat. Nașul a luat bătăi de la echipe foarte slabe”, a explicat Cristi Borcea, conform Antena Sport.

Louis Munteanu, transfer de la CFR Cluj pe o sumă amețitoare! Anunțul americanilor
Fanatik
Louis Munteanu, transfer de la CFR Cluj pe o sumă amețitoare! Anunțul americanilor
Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul...
Fanatik
Valoarea starului din Premier League s-a prăbușit în ultimul an! Cum arată topul fotbaliștilor a căror cotă a scăzut cel mai mult în 2025
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas...
Fanatik
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Ion Țiriac, un nume mai puțin cunoscut'. Ce au descoperit nord-irlandezii despre miliardarul...
iamsport.ro
'Ion Țiriac, un nume mai puțin cunoscut'. Ce au descoperit nord-irlandezii despre miliardarul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!