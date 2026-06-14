Cristi Borcea, declarație uimitoare despre femeia care i-a adus echilibru. Ce a scos la iveală despre Valentina Pelinel

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S-au căsătorit în anul 2018, Cristi Borcea și Valentina Pelinel formând o familie împlinită în prezent. Nu este deloc de mirare faptul că afaceristul a venit cu o declarație uimitoare despre femeia care i-a adus echilibru în viața personală în ultima vreme.

Ce părere are Cristi Borcea despre Valentina Pelinel

Cristi Borcea (56 ani) a avut câteva relații controversate și a fost însurat de mai multe ori. Actuala soție este întrebată adesea , toți cunoscând faptul că acesta are 9 urmași cu patru partenere. Cu Valentina Pelinel (45 ani) are un băiat pe nume Milan și două fete gemene, Indira Maria și Rania Maria.

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Băiatul a fost conceput în perioada în care afaceristul se afla în spatele gratiilor. Atunci era , însă fostul fotomodel a fost cea care i-a rămas în suflet. Cei doi au ajuns să-și unească destinele printr-o ceremonie discretă, nunta urmând să aibă loc înainte de a deveni părinți pentru a doua oară.

Frumoasa blondină este persoana despre care omul de afaceri are doar aprecieri. E cea care i-a schimbat radical traiectoria vieții, motiv pentru care a făcut o afirmație uluitoare. Fostul acționar de la Dinamo a recunoscut că privește lucrurile dintr-o perspectivă optimistă, Valentina Pelinel venind în calea sa cu multă armonie.

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„Valentina e femeia care mi-a adus echilibrul și liniștea. De când am văzut-o am zis: «Gata! Trebuie să întind plasa!». Din moment ce am divorțat la pușcărie și l-am făcut pe Milan în detenție. M-am eliberat opt luni și, când m-au luat din nou, am făcut nunta la Budapesta și, după, s-au născut gemenele”, a spus Cristi Borcea, la .

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Cristi Borcea: ”Eu sunt cel mai important”

Invitat în podcastul Cristi Borcea a șocat din nou. Afaceristul a recurs la o declarație neobișnuită, scoțând la iveală faptul că a fost infidel în toate legăturile amoroase pe care le-a avut până acum. Cu toate acestea, susține că este un alt om și că Valentina Pelinel nu trebuie să se teamă că va călca strâmb.

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„Nu mă sinucid pentru nicio femeie, eu sunt cel mai important. Dumnezeu e pe primul loc, apoi eu și după ceilalți. Eu le-am înșelat și eu le-am lăsat, că m-am îndrăgostit. (n.r. Ai schimbat liniile la hochei după cum ai crezut?) Da, da, da. Eu am avut soții extraordinare.

(n.r. Valentina nu trăiește cu o oarecare frică?) Nu, pentru că m-am schimbat foarte mult. Când m-au cunoscut nu m-au luat de la teatru sau de la operă, eu știu cine sunt. Atunci eram cu fotbalul non-stop, la 3 dimineata îl duceam pe nea Cornel acasă și de acolo plecam la depozitele de la Bălăceanca și de la Brănești.

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Dormeam 2-3 ore și mă duceam să-l iau pe nea Cornel de acasă. Eram tot timpul în mișcare”, a explicat Cristi Borcea, pe YouTube. Fostul oficial dinamovist este mândru de familia sa și de cei 9 copii pe care-i ajută din punct de vedere material de fiecare dată când aceștia îi cer.