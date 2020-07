Cristi Borcea despre cum l-a vândut Dinamo pe Ştefan Radu la Lazio: „Giovanni a cerut un fax de 5 milioane de la AS Roma“

Ştefan Radu s-a transferat la Lazio, în 2008, după o dublă între Dinamo şi Lazio, în preliminariile Champions League. A fost 1-1 la Roma şi 1-3 la Bucureşti, după ce românii deschiseseră scorul prin Bratu, în minutul 27.

Cristi Borcea, pe atunci acţionar la clubul din Ştefan cel Mare, a povestit cum s-a desfăşurat acel transfer şi cum au apelat la un artificiu pentru a-i păcăli pe italieni.

De asemenea, fostul dinamovist a lămurit şi suspiciunea de blat care a planat asupra acelei duble cu Lazio, comparând returul cu ce s-a întâmplat rivalei Steaua în semifinale de Cupa UEFA cu Middlesborough.

Cristi Borcea: „Giovanni Becali controla tot şi era un geniu“

Fostul acţionar a povestit că după împrumutul de un an, contra a un milion de euro, Lazio nu a mai vrut să îl păstreze pe fundaş. Iar Ioan Becali a obţinut un fax de la rivala AS Roma, cu o ofertă de cinci milioane de euro pentru jucător.

Artificiul a funcţional, iar lazialii au achitat 4 milioane pentru transferul definitiv al lui Ştefan Radu la formaţia lor. Tranzacţia s-a dovedit un succes, fundaşul evoluând ani buni în capitala Italiei, fiind chiar şi căpitanul echipei.

„Hai să vă spun cum a fost vândut Ștefan Radu. El a fost împrumut un an de zile cu un milion de euro și ăia de la Lazio nu mai voiau să-l ia. Atunci, Giovanni, care controla tot și era un geniu, a vorbit la AS Roma să-i dea un fax că vor să ne dea cinci milioane de euro pe Ștefan Radu“, a povestit Borcea pentru GSP.

„Era ca și cum un jucător de la Dinamo ajunge la Steaua! Îi omorau suporterii p-ăia de la Lazio! Și-așa am luat noi 4 milioane de euro pe Ștefan Radu! Dar el făcea banii ăștia, iar cea mai bună dovadă e că el e acolo de 11 ani. A fost căpitan și-a jucat meci de meci. Mai arătați-mi un alt român în Italia care face așa ceva!“, a completat fostul acţionar.

Cristi Borcea: „După meciul cu Lazio a fost și-o anchetă a DNA-ului“

„Meciul cu Lazio a fost cel care ne-a dat în spate rău de tot. Dă-mi o explicație la meciul Stelei cu Middlesbrough. Sau la Steaua – PSG! Există vreo explicație? La meciul cu Lazio, de exemplu, ambii fundași centrali au luat cartonaș roșu. Moți și Goian! Și-am rămas doar cu Ștefan Radu… Rednic a avut de ales între Vali Năstase și băiatul lui Nițu, care era la juniori (n.r. Andrei Nițu). Orice antrenor îl alegea pe Năstase. Că a gafat, asta e, oricine o face. Se mai întâmplă.

Ce blaturi, ce aranjamente? Sunt tâmpenii! La fel și cu meciul de la Urziceni… Ajungeam de două ori în Liga Campionilor și aveam 50 de milioane de euro în conturi! După meciul cu Lazio a fost și-o anchetă a DNA-ului, dar n-aveau ce să vadă. Eu eram cel mai curios să știu ce s-a întâmplat atunci. Dar aș fi fost foarte dezamăgit dacă cineva m-ar fi trădat. Eu nu cred și n-am crezut că s-a întâmplat vreodată ca un jucător să o trădeze pe Dinamo“, a declarat Borcea

Cristi Borcea despre detenţie: „M-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă“

Fostul acţionar a povestit şi cum a fost perioada de detenţie. A fost coleg de celulă cu Victor şi Ioan Becali, dar nu numai. Borcea a spus că nu a fost o celulă de lux, aşa cum s-a scris, ci un spaţiu de 10 metri în care stăteau 4 oameni, iar jumătate din suprafaţă era baia.

„De unde celulă de lux? Era un spectacol când veneau controalele să vadă celula lui Borcea. A venit și doamna ministru în control! Eram câte 12 în cameră. Dușul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul? Nici la Poarta Albă, nici la Jilava n-aveau duș în cameră. La Jilava, aveam pe secție dușul și făceam duș 200 de persoane într-o singură oră! Eu n-am stat niciodată doar cu Victor și Giovanni într-o cameră. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor și cu alți doi. Dar celula era de 10 metri, fără duș, iar jumătate din cameră era baia. Era plin de şobolani“.

„Am lucrat la spălătorie, am lucrat pe hol, unde dădeam cu mopul. Acum, acasă, sunt meseriaș! Am lucrat și la centrala termică, dădeam drumul la apa caldă, o opream. În primii trei ani aveam apă caldă la dușuri doar de două ori pe săptămână, după aceea se dădea o oră pe zi“.

Am fost prăbușit! Dar m-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă. Am vrut să iau toate medicamentele… De la meciul ăla cu Urziceniul eu am ajuns să iau foarte, foarte multe medicamente. Xanax, Imovane, Dormicum și Diazepam! Și-acum mai iau. Nu m-am echilibrat deloc. Și s-a acutizat în pușcărie.“