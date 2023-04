Cristi Borcea, dezvăluirea momentului despre relația cu Valentina Pelinel: ”Gata, declanșăm atacul”! Video

Cristi Borcea a făcut o serie de dezvăluiri fierbinți la Fanatik SuperLiga cu Ioana Cosma. Printre altele, fostul acționar de la Dinamo București a vorbit despre relația cu Valentina Pelinel. Și, în exclusivitate, el a mărturisit care a fost momentul în care a decis să o cucerească și cum vede viitorul alături de ea.

Cristi Borcea, dezvăluiri fierbinți despre Valentina Pelinel

Cristi Borcea a vorbit, în emisiunea cu Ioana Cosma, și despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel. Provocat de Ioana, el a explicat cum a ajuns să se îndrăgostească de fostul fotomodel care cucerise America.

”Jumătate din bărbații din România s-au îndrăgostit de Valentina Pelinel…”, a spus a reacționat imediat. Zâmbind mândru, omul de afaceri a dezvăluit că soția lui este… fără pereche.

”Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, spune, cuprins de romantism, Cristi Borcea. Ba chiar, omul de afaceri își amintește și momentul în care a simțit că s-a îndrăgostit, cu adevărat, de femeia care, de ani buni deja, îi este soție.

”Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: `Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea`”, a mai dezvăluit Cristi Borcea, la Fanatik SuperLiga.

Cristi Borcea, schimbare uriașă. Din cuceritorul absolut, în familist convins

Cristi Borcea este, deja, o adevărată legendă când vine vorba de succesul pe care îl are în rândul femeilor. Iar drept dovadă, omul de afaceri are nu mai puțin de nouă copii, cu patru femei. Iar trei dintre acestea, Mihaela, Alina Vidican și, acum Valentina Pelinel, au fost ”doamna Borcea”, cu acte în regulă.

Acum însă, perioada aventurilor și cuceririlor sentimentale par să se fi încheiat pentru Cristi Borcea. Afaceristul este preocupat doar să o cucerească, zi de zi, pe actuala sa soție, Valentina Pelinel. Adică femeia pentru care a părăsit-o pe Alina Vidican, mânat de sentimentele puternice născute pentru fostul fotomodel.

”Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, spune , la Fanatik SuperLiga. Iar pasiunea lui nu a putut fi înfrântă nici de anii petrecuți în închisoare. Ba chiar, am putea spune, l-au făcut să o iubească și mai abitir.

”A suportat foarte greu, eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea. Trebuia să muncești, să participi la cursuri ca să poți să beneficiezi de permisii”, povestește Cristi Borcea.

Milan, fiul lui Cristi Borcea și al Valentinei Pelinel, îndrăgostit de fotbal

Chiar dacă, ani la rândul, Cristi Borcea a fost implicat trup și suflet în fenomenul fotbalistul de la Dinamo, băieții săi nu par să fie încântați de ideea de a juca fotbal. Cu o excepție: Milan, copilul cel mare din relația cu Valentina Pelinel.

”Deja Milan este pasionat de fotbal, îl am la Falemi. Milan are 7 ani, e singurul care joacă. Important e să îi placă, și îi place. Pe fetițe încerc să le dau anul acesta la tenis de câmp”, a dezvăluit Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.

În altă ordine de idei, a mai dezvăluit Cristi Borcea, toți copiii pe care îi are se înțeleg perfect. Iar asta chiar dacă trei dintre ei sunt în SUA, restul de șase fiind în România. ”Important este că suntem foarte bine și copiii sunt foarte bine.

Se înțeleg toți nouă și se iubesc foarte mult. Cu cât înaintează în vârstă cu atât problemele sunt mai mari. Dar încerc să discut cu ei și să compensez, cum fac toți, material… Am trei în America și șase sunt aici”, a mai spus Cristi Borcea.