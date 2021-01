Cristi Borcea, dezvăluiri de groază despre intoxicația cu mercur: „Și acum iau tratament”. Cine l-ar fi otrăvit

Cristi Borcea a făcut o serie de dezvăluiri despre problemele sale de sănătate, cel mai mediatizat episod în acest sens fiind intoxicația cu mercur pe care a suferit-o în anul 2011, care a ținut prima pagină a tuturor ziarelor de la acea vreme.

Fostul patron al clubului Dinamo București a spus că nu a scăpat de acea problemă și că și astăzi face tratament. Bărbatul a spus că bănuiește că ar fi fost otrăvit intenționat de vreo fostă iubită pentru că ar fi făcut-o să sufere.

Afaceristul care a făcut o avere din butelii a vorbit și despre necazurile sale la inimă, răspunzând celor care l-au acuzat că s-ar fi operat pe cord deschis ca să scape de problemele sale penale.

Cristi Borcea, despre otrăvirea cu mercur din 2011

„Și în momentul de față iau tratament pentru mercur. În 2011, am fost achitat în dosar, nu aveam de ce să mă sustrag. La primă instanță în dosarul Transferurilor fusesem achitat.

M-am chinuit și mă chinui de 20 de ani. Sigur, 100%, e vreuna pe care am făcut-o să sufere, i-am distrus tinerețea, viitorul, ceva, altfel nu pot să îmi explic. Mi-a dat să îmi lase amintire”, este dezvăluirea cu totul neașteptată pe care dinamovistul a făcut-o în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Inima nu o am legată, este ca un șanț”

Cristi Borcea a reamintit că nu avea cum să se autootrăvească, pentru că atunci și fosta lui soție, Mihaela, a avut mercur în organism, aceasta mergând chiar și la mănăstiri din cauza argintului viu.

Soțul fotomodelului Valentina Pelinel a vorbit apoi și despre starea inimii sale, după ce a ajuns pe mâinile chirurgilor.

„Cu operația pe cord a fost la fel, s-a zis că mă sustrag dosarului. Nu am doar bypass, am și punte. Inima nu o am legată, este ca un șanț. Nu cred că există cineva care să facă operație pe cord deschis să scape de vreun dosar”, a declarat Cristi Borcea.

