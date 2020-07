Cristi Borcea, dezvăluiri despre cum a conceput copiii în perioada dentenției: ”Am avut adrenalină, stimulent”

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Este singura persoană publică la activ cu atât de multe despărțiri. Ultima soție este Valentina Pelinel, care i-a dăruit ultimii 3 copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Invitat în emisiunea jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia, Cristi Borcea a vorbit despre perioada în care a fost închis, dar și despre viața de familie.

Fostul șef de la Dinamo susține cu inima deschisă că cei 9 copii l-au făcut fericit cu adevărat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, 9 copii cu 4 femei

Fostul dinamovist are 3 copii cu Mihaela Borcea. (21 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Culme este că Borcea și-a înșelat și soția, și amanta în același timp. Apoi, după ce s-a căsătorit cu Alina, în 2011, nași fiind Gigi Becali și soția lui, a înșelat-o și pe aceasta cu Valentina Pelinel, alături de care este și n prezent.

Blolnda este o pasiune mai veche a fostul șef de la Dinamo, fiind în tatonări din timpul mariajului cu Mihaela Borcea și Pelinel cu Boureanu.

ADVERTISEMENT

” Am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria, din cea de-a doua căsătorie. Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a mai spus Borcea.

Ovidiu Ioanițoaia l-a întrebat dacă totul s-a întâmplat în pușcărie. ” La camera nupțială?”, iar Borcea a răspuns negativ. ” Nu, nu. N-am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent.”, a explicat fostul șef de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, 6 ani și 4 luni cu executare

Fostul acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București și-a făcut averea din afacerile cu gaz lichefiat. Borcea a primit 6 ani și 4 luni cu executare în Dosarul Transferurilor. A ieșit din închisoare în 2018, iar în 2019 a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor plajelor din Mamaia. A ispășit doar 9 luni.

” Am stat în celulă cu Giovanni și cu Victor. A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalină, dar dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibilă, iar până mi-am revenit… În schimb, ei erau mai tari decât mine. La început, Giovanni a fost cel care ne îndruma. El era șeful. Bine, pe oriunde a fost el a fost șef! “, a mai spus Borcea.

ADVERTISEMENT