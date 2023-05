Cristi Borcea, din nou lângă Dinamo! Fostul acționar al „câinilor” a venit la meciul cu FC Argeș după o pauză de peste 10 ani. Foto

Fostul acționar al „câinilor” a rămas legat sufletește de club și va veni alături de copiii săi pentru duelul cu FC Argeș, de pe Arena Națională, Dinamo sperând la un rezultat pozitiv.

Cristi Borcea, din nou lângă Dinamo după o pauză de 10 ani

Cristi Borcea va fi din nou lângă de mai bine de 10 ani, fostul acționar din „Ștefan cel Mare” fiind prezent pe Arena Națională, alături de copiii săi, pentru a-i susține pe „câini” în barajul de promovare cu FC Argeș.

Ultimul meci al lui Dinamo la care Cristi Borcea a fost prezent, a fost finala Cupei din 2012, în duelul cu Rapid, scor 1-0, unicul gol al confruntării fiind înscris de Adrian Scarlatache.

„Eu vreau să vin la lojă, la meciurile importante. Dacă nu se va implica Patrick, voi fi eu un sponsor important, când va fi gata stadionul. Vreau să vin doar la meciuri”, , la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA

„Astfel de meciuri le pregătești un an întreg!”

barajului cu FC Argeș, iar antrenorul lui Dinamo este încrezător în jucătorii săi: „Mental, toți băieții conștientizează importanța momentului.

Astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Săptămâna asta nu am făcut nimic special față de alte săptămâni. Am muncit foarte bine un an întreg, am creat o stare de spirit fantastică”.

„Am luptat foarte mult, știți foarte bine că atunci când am început treaba momentul ăsta părea la ani lumină. Dar ușor-ușor, cu foarte multe sacrificii, în primul rând datorită acestui grup minunat de băieți am reușit să ajungem aici.

Am trecut prin foarte mult anul ăsta, dar iată că am ajuns în fața unui baraj în două manșe care ne poate duce acolo unde ne este locul, în prima ligă. Suntem pregătiți, chiar dacă întâlnim o echipă de eșalon superior.

Cred că echipa a crescut foarte mult, exceptând ultimul joc, de la Iași, despre care n-aș vrea să vorbesc foarte mult, a fost un meci mai special. Dar am arătat foarte multe lucruri bune, cred că băieții înțeleg importanța momentului”, a mai spus Ovidiu Burcă.