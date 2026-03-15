Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”

Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului. Cristi Borcea a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a avut un discurs vehement la adresa rivalilor, arbitrajului, dar și la adresa conducerii „câinilor”. Ce l-a deranjat, de fapt.

Play-off-ul SuperLigii a început în acest sezon cu meciuri pe măsură. Sâmbătă seară s-a consumat un nou episod din derby-urile Rapid – Dinamo, iar stadionul Giulești a fost scena unei partide spectaculoase, în care

A doua zi după meci, Cristi Borcea a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dat de pământ cu Rapid. Fostul conducător din „Ștefan cel Mare” nu îi consideră pe giuleșteni o formație capabilă de rezultate mari, cu atât mai puțin dacă vor juca în cupele europene.

„Noi dacă suntem cu echipa completă nu ne bat niciodată, că n-au echipă Rapidul. La Rapid e purceaua moartă în coteț. Ei dacă ajung prin Europa se fac de râs rău de tot. Nici nu-i apucă paltonul. Dacă Rapid, echipa asta cu puii de Crevedia, se duce în cupele europene, are șansa porcului de Crăciun!”, a spus inițial Cristi Borcea.

Marea frustrare a lui Cristi Borcea legată de actuala conducere a lui Dinamo. „La noi se sforăie!”

Chiar dacă , Cristi Borcea nu este mulțumit de felul în care reprezentanții lui Dinamo apără imaginea și interesele clubului. Fostul „spartan” al „câinilor” i-a dat exemplu pe ceilalți conducători din fotbalul românesc.

„Toate echipele ies, de la Coman la FC Argeș, la CFR, Pancu cu Mureșan, nu mai zic de Rapid. Dacă se întâmpla să dăm noi golul, să facem noi 3-2, plecau jucătorii acasă, suporterii dormeau, ei tot vorbeau, încontinuu vorbeau și puneau presiune. La noi nu e… la noi e prea multă poezie. Nu e presiune, nu e război. Suporteri, jucători, arbitrii, cu tot, toată lumea, e război.

Din detalii se câștigă și s-au câștigat tot timpul războaiele, se câștigă campionatele. Păi înainte de meci, când ajungi în play-off, toate meciurile cu front comun, conducere, suporteri, pui presiune.

La Dinamo se doarme, se sforăie rău de tot la capitolul ăsta. Suntem singurii. La Craiova ai văzut, iese Cârțu, iese Rotaru, ies toți. La CFR, Pancu, Mureșan în fiecare săptămână, presiune pe echipă, pe jucători, pe arbitri, pe La Rapid nu mai spun că mai au puțin și iese și femeia de serviciu. Gigi și MM la FCSB, ieșeau, la U Cluj la fel…

La noi e dolce vita. Trebuie să iasă în grup jucătorii ori conducătorii, toți. E război, fiecare meci e război. Uite, Dinamo putea să fie pe locul doi și acum sunt pe locul 6. Un meci contează enorm!”, a mai spus Borcea.

Cum a catalogat Cristi Borcea arbitrajul lui Istvan Kovacs de la meciul Rapid – Dinamo 3-2

Cristi Borcea a mai punctat în cadrul intervenției sale telefonice și maniera de arbitraj a lui Istvan Kovacs, despre care a spus că și-a dorit să iasă în evidență. Fostul patron din fotbalul românesc mai consideră și că Dinamo este privită ca un club mic de către „cavalerii fluierului”.

„Dar nu poți să faci, arbitrul de talia lui Istvan Kovacs, în fața ta la 2 metri… ăla din camera VAR a făcut pe el, cum să în contrazică. A vrut să să iasă el în evidență. Ce să facem? Știi de ce e o greșeală uriașă și e de neacceptat din partea unui asemenea arbitru? Pentru că a fost în fața lui.

Asta e problema. În momentul în care, dacă erai în lateral sau dacă erai în partea cealaltă e altceva, dar a fost în fața lui. Dinamo este văzută drept un club mic de către arbitri. Contează, normal. Când au greșit împotriva FC Argeș, dar au ieșit au făcut tam-tam. Dani Coman i-a amenințat și cu bătaia. Acum ce să mai facem…”, a concluzionat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.