Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist

Cristi Borcea ar putea da marea lovitură. Mai exact, acesta e pe cale să se bucure de o tranzacție de milioane de euro. Este vorba despre vânzarea unor terenuri deținute de familia acestuia, același tip de afacere cu care Gigi Becali a câștigat sume foarte mari de bani.

Ce tranzacție încheie Cristi Borcea

Practic fostul acționar de la Dinamo, alături de familia sa, a semnat cu dezvoltatorul imobiliar One United Properties un antecontract. Documentul vizează vânzarea unui teren situat pe malul lacului Tei din București.

Și se pare că aici ar putea fi construite 600 de apartamente premium. De ce încheie Cristi Borcea o astfel de tranzacție, ce scop aveau în primă fază aceste terenuri și de ce au fost achiziționate?

În 2018, Elena Borcea și soții Daniel și Violeta Călin, adică mama, sora și cumnatul său au demarat demersurile de avizare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un teren de circa 2,6 hectare, parte din fosta bază sportivă și de agrement Tei-Toboc, potrivit .

Se pare însă că doi ani mai târziu, mai exact în 2020, când , planul familiei Borcea a fost respins. Mai apoi, primar al Capitalei a devenit Nicușor Dan, iar astfel de planuri nu au mai fost avizate.

Ce planuri avea Cristi Borcea cu terenul respectiv

De menționat e faptul că familia Borcea voia să construiască un cartier rezidențial pe terenul respectiv. Acesta urma să aibă 5 blocuri cu câte 14 etaje fiecare. Ce însemna asta?

Dacă lucrurile mergeau conform așteptărilor, familia Borcea ar fi deținut peste 600 de apartamente premium. Iată însă că acest lucru nu s-a mai întâmplat și ani mai târziu familia poate totuși să se îmbogățească.

Ce suprafață are terenul și care e valoarea tranzacției

După cum spuneam anterior, Cristi Borcea a semnat cu dezvoltatorul imobiliar One United Properties un antecontract. Valoarea tranzacției este estimată la nu mai puțin de 11,6 milioane de euro.

Și se pare că 0,9 milioane de euro au fost deja achitate până la data de 30 iunie 2025. Mai mult de atât, One United a oferit drept garanție un apartament din complexul One Verdi Park. Acesta este evaluat la 900.000 de euro.

Terenul familiei Borcea este situat pe strada Petricani 5 A, deci într-o zonă foarte bună și foarte aproape de lacul Tei. Și se pare că vor să urmeze planul familiei Borcea.

Mai exact, dezvoltatorul imobiliar, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, are în plan să construiască o zonă rezidențială. Nu este clar dacă va fi vorba despre case ori blocuri, însă cel mai probabil se va afla în curând.