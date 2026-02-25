Cristi Borcea, entuziasmat de fotbalistul transferat de Dinamo: „Au luat fix ce trebuia”

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, fostul finanțator al lui Dinamo, este extrem de încântat de transferul lui George Pușcaș. Omul de afaceri crede că formația lui Kopic va avea o ofensivă de neoprit, iar piesele principale vor fi Pușcaș, Karamoko și Cîrjan.

Cristi Borcea a dat verdictul! Cum va arăta Dinamo cu George Pușcaș

Dinamo a dat lovitura! George Pușcaș a semnat cu Dinamo București și a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a clubului. Atacantul cu 46 de selecții la echipa națională a României nu a mai jucat într-un meci oficial de opt luni, însă Cristi Borcea este sigur că talentul său este indiscutabil, iar calitățile sale nu pot dispărea.

Fostul finanțator al „câinilor” a declarat că echipa lui Kopic nu va avea adversar odată ce internaționalul român va fi în formă maximă și

„Dinamo a luat fix ce trebuia, pe George Pușcaș. Opțiune mai bună a unui român nu exista. Eu îl văd pe Pușcaș un vârf de atac foarte bun. Se va impune la Dinamo și va reveni la naționala României. Dinamo este o echipă de posesie și va marca goluri foarte multe cu Pușcaș în față.

(n.r. – Pușcaș nu a jucat 8 luni) Astea nu se uită (n.r. calitățile). Nicio apărare din România nu o să le stea în cale lui Karamoko și Pușcaș. Și în spatele lor Cîrjan. Nu există apărători în SuperLiga care să le facă față”, a declarat Cristi Borcea, conform

George Pușcaș a fost prezentat oficial la Dinamo

După multe zile de așteptare, George Pușcaș a semnat, în sfârșit, cu Dinamo și va evolua pentru „câini” cu numărul 47 pe tricou: „Bine ai venit, George Pușcaș! Suntem bucuroși să anunțăm transferul atacantului George Pușcaș, care ni se alătură din postura de jucător liber de contract. La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.

Debutul său la Echipa Națională a României a avut loc în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor. Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon. Noul nostru atacant a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, până la 30.06.2027, și va evolua cu numărul 47. Îi urăm mult succes în tricoul alb-roșu și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, au scris cei de la Dinamo pe Facebook.

Cum arată CV-ul lui George Pușcaș

După parcursul de poveste de la Campionatul European U21 din 2019, George Pușcaș era văzut ca viitorul număr 9 al naționalei României, însă vârful de atac nu a reușit să fie constant în evoluțiile sale. El a înscris de 11 ori pentru „tricolori” în 46 de apariții, însă în ultima vreme a dispărut din lotul național.

La 29 de ani, „Pușki” caută să se reinventeze, iar Dinamo poate fi locul potrivit pentru a face acest lucru. El are o vastă experiență în fotbalul italian, acolo unde a evoluat în zeci de meciuri în primele două divizii, pentru echipe precum Genoa, Bari, Benevento, Pisa sau Palermo. De asemenea, el are aproape 100 de apariții în Championship (n.r. – Liga a II-a din Anglia), pentru Reading, iar ultima sa experiență a fost în Superliga Turciei, la Bodrumspor.