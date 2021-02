Cristi Borcea, gest neașteptat pentru Valentina Pelinel. Cum a surprins-o afaceristul pe soția lui

Cristi Borcea a făcut un gest neașteptat pentru soția lui, Valentina Pelinel, cu ocazia zilei onomastice de Sfânta Valentina, sărbătorită ieri, 10 februarie. Fostul acționar Dinamo i-a făcut o surpriză de proporții celei care îi este parteneră de viață.

Blondina a postat imediat pe contul de socializare, und e aprimit numeroase urări din partea urmăritorilor, care au apreciat gestul pe care l-a făcut soțul ei.

Afaceristul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Valentina Pelinel, cu care s-a căsătorit în anul 2018. Cei doi au împreună trei copii și sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

Cristi Borcea, gest neașteptat pentru Valentina Pelinel

Cristi Borcea are o căsnicie fericită cu Valentina Pelinel, care i-a dăruit trei copii minunați. Miercuri, 10 februarie, fostul fotomodel și-a sărbătorit ziua onomastică, Sfânta Valentina, iar partenerul ei de viață nu a uitat acest lucru.

Afaceristul i-a făcut soției sale cel mai frumos cadou, la care blondina nu s-ar fi așteptat niciodată. Valentina Pelinel a primit un buchet de trandafiri imens, pe care l-a arătat de îndată și urmăritorilor de pe Instagram.

„My love. Now and always ❤❤❤” (n.r. „Iubirea mea. Acum și pentru totdeauna”), a scris blondina la descrierea fotografiei.

Recent, Cristi Borcea a vorbit despre căsnicia cu Valentina Pelinel, oferind mai multe detalii din trecutul lor. Blondina l-a așteptat pe fostul acționar Dinamo chiar și atuni când acesta se afla în închisoare, iar acum își trăiesc povestea de dragoste în liniște.

„În momentul în care am văzut-o a doua oară am zis că ea clar va fi cu mine și că va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea, dar niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu, oricum ea era într-o relație care scârțâia de mulți ani. Ne-am plăcut și când am intrat în închisoare mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine.

Așa că eu zic că am făcut cea mai bună alegere și afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, care este calmă, cu care pot sta și în casă și în vacanță. Este foarte important să găsești pe cineva care să-ți dea căldură și putere”, spunea Cristi Borcea, potrivit libertatea.ro.

