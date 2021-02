De Ziua Îndrăgostiților, Cristi Borcea și-a surprins partenera de viață cu un gest uluitor, la care nu s-ar fi așteptat. Valentina Pelinel a avut parte de cea mai frumoasă petrecere de ziua ei.

Fostul acționar de la Dinamo apelează la cele mai romantice gesturi atunci când vrea să-și surprindă partenera de viață. Blonsina le-a arătat urmăritorilot de pe rețelele de socializare ce a primit de ziua ei din partea bărbatului cu care este căsătorită de aproape trei ani.

Afaceristul a dat o petrecere restrânsă pentru soția lui și i-a adus artiștii preferați cu această ocazie. Zilele trecute, a fost ziua onomastică a Valentinei Pelinel, sărbătorită pe 10 februarie (Sfânta Valentina).

Cristi Borcea, gest uluitor pentru soția lui. Valentina Pelinel a fost surprinsă

Cristi Borcea reușește să surprindă de fecare dată. Gesturile romantice pe care le face pentru soția lui nu sunt uitate prea ușor de către Valentina Pelinel, care a fost emoționată de surpriza pe care i-a făcut-o partenerul de viață.

Pentru că a fost ziua ei onomastică recent, dar și pentru că astăzi este Valentine’s Day, Cristi Borcea i-a organizat o petrecere pentru soție, unde a chemat câțiva artiști care să-i cânte Valentinei. Emoționată, aceasta a postatun clip video în timp ce dansa cu afaceristul pe o melodie romantică.

„De ziua mea, cadoul de la soțul meu e un vis devenit realitate: trupa mea preferată, Gypsy Kings. Despre asta e iubirea.Valentine’s Day fericit pentru toată lumea!”, a scris Valentina Pelinel pe InstaStory.

Cristi Borcea, un romantic incurabil

Cristi Borcea este un bărbat foarte romantic și adoră să-și facă partenera fericită. Zilele trecute, fostul șef de la Dinamo i-a adus soției sale un buchet de flori atât de mare, încât nici măcar nu a încăput într-o fotografie.

Valentina Pelinel a postat acest moment pe contul de Instagram, unde și-a exprimat iubirea pentru cel care îi este soț încă din 2018.

„My love. Now and always ❤❤❤” (n.r. „Iubirea mea. Acum și pentru totdeauna”), a scris blondina la descrierea fotografiei, cu doar câteva zile în urmă.

