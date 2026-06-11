Cristi Borcea i-a pus la zid pe șefii lui Dinamo după numirea lui Campos: „Nu prind nici play-off-ul! Fără cașcaval nu există”

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Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo în această vară. cu şefii clubului. În locul său a fost adus Nuno Campos, un antrenor portughez care a antrenat ultima dată în UNgaria la Zalaegerszegi TE.

Cristi Borcea, cuvinte dure după numirea lui Campos la Dinamo: „Nu prinde play-off-ul”

Cristi Borcea a criticat aspru numirea conducerii celor de la Dinamo, spunând că o altă plecare importantă din club . Fostul acţionar şi-ar fi dorit să fie adus un dinamovist la echipă şi consideră că în aceste condiţii play-off-ul e greu de atins:

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„Nu mai este nici cel care era secund, care știa ce înseamnă spiritul și inima lui Dinamo. Asta e… Ce să mai discutăm? Eu spun că Dinamo nu prinde play-off-ul anul acesta. Haideți să vedem ce strategie, poate pentru noul antrenor vor lua 7-8 jucători.

Nu erau atâția antrenori dinamoviști cu rezultate și foarte buni? E problema lor. Să fie siguri că vor fi taxați foarte tare de suporteri dacă nu vor prinde locurile 1-3. Concepția și tot ceea ce s-a întâmplat de la început, că Dinamo nu mai este în Ștefan cel Mare, centrul de copii și juniori la fel, faptul că nu îi interesează de legende…

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Nu știu cât vor mai avea răbdare suporterii. Se va spune acum că obiectivul este reprezentat de locurile 1-3. 1-3 fără cașcaval nu există. Consideră că Zeljko Kopic a obținut maximum din ceea ce putea face la Dinamo”, a spus Borcea pentru .

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Andrei Nicolescu, despre numirea lui Nuno Campos: „Era pe lista noastră de nouă luni”

Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA , cel care era pe listă de nouă luni de zile. Portughezul era cap de listă pentru o eventuală numire a lui Kopic:

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„Era pe lista noastră de vreo nouă luni de zile. Adică apărea acolo în radar ca un antrenor care are capacitatea de a face ceea ce ne dorim noi la Dinamo. Cred că eu am mai spus acum vreun an jumătate. Noi, împreună cu acționarii, cu directorul sportiv, cu Mister, la un moment dat ne-am asumat o Biblie a lui Dinamo care s-a transpus într-o decizie a Consiliului de Administrație și care înseamnă că ne dorim să implementăm anumite lucruri.

De la jucători români, de la jucători tineri, de la relația Dinamo 1 Dinamo 2, de la tranziție de la modul în care se structurează personalitatea și profilul unui jucător profesionist în Dinamo. Și noi tot timpul ne-am dori să ne ghidăm după această Biblie în alegerea colaboratorilor pe care îi avem la Dinamo. Departamentul a făcut research și cumva Nuno Campos a fost primul pe listă.

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Și ne uitam la el, adică se uita departamentul de scouting, că eu am aflat în ultima perioadă. Mă mai uitam din când în când, dar nu mă uitam atent cine sunt cei de pe listă. Și a fost prima opțiune”, a spus Nicolescu.