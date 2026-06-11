Sport

Cristi Borcea i-a pus la zid pe șefii lui Dinamo după numirea lui Campos: „Nu prind nici play-off-ul! Fără cașcaval nu există”

Nuno Campos este noul antrenor de la Dinamo, în locul lui Zeljko Kopic. Cristi Borcea a criticat numirea noului antrenor şi nu crede că echipa mai prinde play-off-ul în aceste condiţii.
Marian Popovici
11.06.2026 | 12:33
Cristi Borcea ia pus la zid pe sefii lui Dinamo dupa numirea lui Campos Nu prind nici playofful Fara cascaval nu exista
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Cristi Borcea i-a pus la zid pe cei de la Dinamo după numirea lui Campos: "Nu prind nici play-off-ul!". Sursa: colaj Fanatik
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Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo în această vară. Antrenorul croat a ajuns la un acord pentru o despărţire amiabilă cu şefii clubului. În locul său a fost adus Nuno Campos, un antrenor portughez care a antrenat ultima dată în UNgaria la Zalaegerszegi TE.

Cristi Borcea, cuvinte dure după numirea lui Campos la Dinamo: „Nu prinde play-off-ul”

Cristi Borcea a criticat aspru numirea conducerii celor de la Dinamo, spunând că o altă plecare importantă din club este cea a lui Florentin Petre. Fostul acţionar şi-ar fi dorit să fie adus un dinamovist la echipă şi consideră că în aceste condiţii play-off-ul e greu de atins:

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„Nu mai este nici cel care era secund, care știa ce înseamnă spiritul și inima lui Dinamo. Asta e… Ce să mai discutăm? Eu spun că Dinamo nu prinde play-off-ul anul acesta. Haideți să vedem ce strategie, poate pentru noul antrenor vor lua 7-8 jucători.

Nu erau atâția antrenori dinamoviști cu rezultate și foarte buni? E problema lor. Să fie siguri că vor fi taxați foarte tare de suporteri dacă nu vor prinde locurile 1-3. Concepția și tot ceea ce s-a întâmplat de la început, că Dinamo nu mai este în Ștefan cel Mare, centrul de copii și juniori la fel, faptul că nu îi interesează de legende…

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Nu știu cât vor mai avea răbdare suporterii. Se va spune acum că obiectivul este reprezentat de locurile 1-3. 1-3 fără cașcaval nu există. Consideră că Zeljko Kopic a obținut maximum din ceea ce putea face la Dinamo”, a spus Borcea pentru Digisport.

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Andrei Nicolescu, despre numirea lui Nuno Campos: „Era pe lista noastră de nouă luni”

Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum au ajuns cei de la Dinamo la varianta Nuno Campos, cel care era pe listă de nouă luni de zile. Portughezul era cap de listă pentru o eventuală numire a lui Kopic:

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„Era pe lista noastră de vreo nouă luni de zile. Adică apărea acolo în radar ca un antrenor care are capacitatea de a face ceea ce ne dorim noi la Dinamo. Cred că eu am mai spus acum vreun an jumătate. Noi, împreună cu acționarii, cu directorul sportiv, cu Mister, la un moment dat ne-am asumat o Biblie a lui Dinamo care s-a transpus într-o decizie a Consiliului de Administrație și care înseamnă că ne dorim să implementăm anumite lucruri.

De la jucători români, de la jucători tineri, de la relația Dinamo 1 Dinamo 2, de la tranziție de la modul în care se structurează personalitatea și profilul unui jucător profesionist în Dinamo. Și noi tot timpul ne-am dori să ne ghidăm după această Biblie în alegerea colaboratorilor pe care îi avem la Dinamo. Departamentul a făcut research și cumva Nuno Campos a fost primul pe listă.

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Și ne uitam la el, adică se uita departamentul de scouting, că eu am aflat în ultima perioadă. Mă mai uitam din când în când, dar nu mă uitam atent cine sunt cei de pe listă. Și a fost prima opțiune”, a spus Nicolescu.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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