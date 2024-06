FC U Craiova 1948 a retrogradat în Liga 2, însă Adrian Mititelu nu se gândește să renunțe la club, chiar și după toate războaiele cu suporterii. Cristi Borcea a analizat situația patronului din Cetatea Băniei și spune că ar fi timpul să se retragă din fotbal.

Cristi Borcea îl sfătuiește pe Adrian Mititelu să renunțe la FCU Craiova: „De ce ești masochist? Dai 20 de milioane ca să te înjure 1.000 de oameni?”

Adrian Mititelu este în război cu suporterii de la FC U Craiova 1948, care nu încetează să îl înjure la partidele de pe teren propriu. Totuși, patronul grupării din Bănie nu și-a pus în gând să renunțe la club nici după retrogradarea în Liga 2.

Cristi Borcea spune că este timpul ca . Fostul patron de la Dinamo București nu înțelege de ce continuă să facă eforturi, care nu sunt apreciate de suporterii „alb-albaștrilor”.

„Mai mare nebun ca omul ăsta nu am întâlnit. Am vrut să îi dau două milioane pe Costea, mi-a zis: «Pentru că ai luat de două ori Craiova nu îți dau indiferent de sumă». Am luat de la Rapid, Steaua, Timișoara, dar el e cel mai mare nebun pe care l-am văzut.

Este un suporter înfocat, Adiță este un băiat extraordinar. El își bagă banii, dă 20 de milioane pe an și este înjurat. Nu înțeleg nebunia asta. Pentru ce ții echipa, să dai 20 de milioane ca să te înjure 1.000 de oameni. E nebun, cel mai mare dușman al lui este el.

S-a ajuns la retrogradare din cauza lui, s-a băgat , a schimbat și a făcut. Nu puteau să stea jucătorii în ghete, nu alergau, chiar dacă aveau calitate. De ce ești masochist? De ce ești cel mai mare dușman al tău. Nu aș băga nici 100.000, pentru ce?”, a spus Borcea.

Andrei Preda „Gogoașă” vrea o singură echipă la Craiova: „Fără Adrian Mititelu”

în care Adrian Mititelu să nu fie implicat. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„După ce echipa a pierdut palmaresul acum 9-10 luni, noi, o parte dintre suporteri, am decis să nu mai mergem după această echipă. Nu mai are nimic în comun cu Universitatea Craiova. Așteptăm să fie o singură echipă la Craiova. Fără Adrian Mititelu.

Eu știam că retrogradează de acum nouă luni direct de pe ultimul loc. Știam, pentru că performanța dânsului o știm cu toții. Mă uitam acum câteva luni că a zis: ‘De azi mă voi implica eu’ și a luat echipa de pe locul 10 și a dus-o pe ultimul loc.

Deci, ne dorim o singură echipă la Universitatea Craiova, fără Adrian Mititelu. Dacă se va face o singură echipă și acest om o să fie în proiect, cu siguranță stadionul va fi gol. Nu va merge nimeni după acea echipă”, a declarat Adrian Preda la FANATIK SUPERLIGA.

