Cristi Borcea, în lacrimi! Ce i s-a întâmplat. Valentina Pelinel îi oferă tot suportul moral

Cristi Borcea este într-adevăr un tată și un soț împlinit. Are o soție frumoasă, care îl iubește și care i-a oferit trei copii minunați. Totuși, fericirea lui este umbrită de faptul că nu are toți copiii lângă el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi urmași din căsnicia cu Alina Vidican trăiesc în America, alături de mama lor, încă din 2016, când Alina și Cristi s-au despărțit. De atunci, fostul acționar al lui Dinamo, îi vede pe micuți foarte rar, iar asta îi rupe sufletul în două.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au apărut pentru prima dată împreună la o emisiune de televiziune, în care au vorbit despre familia lor, planuri, dar și despre trecutul și copilăria care și-au pus amprenta asupra lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea plânge de dorul copiilor din America. Ce spune Valentina

Cel mai frumos dar de la Dumnezeu îl reprezintă copiii, este de părere Cristi Borcea, iar el se poate considera bogat. Are nouă copii din trei mariaje diferite și o relație în afara căsătoriei.

Invitat la o emisiune de la Antena Stars, alături de Valentina Pelinel, Borcea a recunoscut că, îi lipsesc foarte mult copiii din America. “Copiii sunt cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Îmi dau lacrimile că nu îi pot vedea de un an pe cei din America. Nu am mai văzut-o de un an pe Melisa”, a declarat Cristi Borcea la „Star Matinal”.

ADVERTISEMENT

Valentina Pelinel se înțelege bine cu cei doi copii din căsnicia cu Alina Vidican. “Am știut să îi fac să se iubească foarte mult. Și Valentina vorbește cu Melissa chiar dacă este în America. Feblețea ei este Coco”, a mai adăugat fostul acționar de la Dinamo.

A bătut covoarele în copilărie

Cristi Borcea recunoaște că nu i-a lipsit niciodată nimic, nici atunci când era copil. Ba din contră. S-a bucurat de acea perioadă la maximum, juca fotbal și-i plăcea să se joace cu băieții în spatele blocului, ore întregi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu am dus lipsă de nimic atunci când eram mic, dar ieșeam la bătut covoare. Aveam o copilărie mult mai frumoasă, pentru că mergeam în spatele blocului, ne jucam 7-8 ore. Acum de la 1 an trebuie să îi dai laptopul. Noi am avut și școala și liceul și fotbalul”, a mai spus Borcea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT