Cristi Borcea, la doar câțiva metri de Lionel Messi! Experiență VIP pentru familia fostul acționar de la Dinamo

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Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, și-a luat băieții și a mers pe Lockhart Stadium pentru a îl vedea pe Lionel Messi. Valentina Pelinel a postat pe internet imaginile de la meciul lui Inter Miami, iar experiența a fost una de neuitat.

Cristi Borcea și familia sa l-au văzut pe viu pe Lionel Messi

Cristi Borcea și familia sa au fost pe stadion la Echipa la care patron e și David Beckham a învins-o pe Atlético San Luis cu scorul de 4-2, într-o partidă disputată, joi, 6 august, la Miami. Sub privirile fostului acționar de la Dinamo, Messi a făcut show.

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Vicecampionul mondial a reușit o „dublă”, în minutele 11 și 44. Celelalte două goluri ale lui Inter Miami au fost marcate de Segovia (25) și Micael (45+7). În schimb, pentru oaspeți au punctat prin David Rodriguez (4) și Rafla Llorente (51).

Chiar dacă e ieșit de mult din fotbal, pasiunea lui Borcea nu a murit niciodată. Ba, mai mult, omul de afaceri a mers să îl vadă pe viu pe Lionel Messi. Borcea și-a luat trei dintre copiii săi în SUA, aceștia asistând la partida dintre Inter Miami și Atletico San Luis. Familia Borcea a avut ocazia să îl vadă la viu pe Lionel Messi, chiar înainte de moartea tatălui său, Jorge. Valentina Pelinel a fost și ea prezentă și a postat experienșa pe rețelele de socializare. „Messi. Live. De aproape. Un moment pe care nu îl uiți”, a scris Pelinel.

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Jorge Messi, tatăl lui Messi, a murit

Lionel Messi a marcat două goluri, dar nu s-a putut bucura. Tatăl său, Jorge, a murit la vârsta de 68 de ani din cauza unui cancer pancreatic. Din acest motiv, Messi a ratat următorul meci al lui Inter Miami, cu Monterrey, pe care americanii l-au pierdut cu 1-2. Messi a fost învoit de la această partidă, acolo unde au avut loc funerariile lui Jorge Messi.