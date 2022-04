Cristi Borcea mai vrea copii. Ce spune Valentina Pelinel: “E multă responsabilitate”

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii, dintre care trei sunt cu Valentina Pelinel, însă afaceristul își dorește și al zecelea moștenitor. Cei doi soți au împreună un fiu, Milan (6 ani) și două fiice, Rania și Indira (3 ani).

Cristi Borcea mai vrea copii. Ce spune soția lui, Valentina Pelinel

a recunoscut că nu și-a imaginat, cu ani în urmă, câți copii va avea, dar este fericită că are un băiat și două fiice gemene. Blondina și-a dat seama că nu vrea să se oprească la un singur copil după ce s-a născut Milan.

“Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de…și o să fie atâția sau o să fie băieți sau fete.

Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc.

Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a declarat Valentina Pelinel pentru .

Deși are nouă copii, Cristi Borcea și-ar mai dori încă unul, după cum a declarat actuala sa parteneră de viață în cadrul aceluiași interviu. Cu toate acestea, recunoaște că sunt deja mulți copii și necesită responsabilitate și atenție.

“Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate.”, a mai spus frumoasa blondină.

Dintre Milan și fete, Valentina Pelinel spune că Rania este cea mai “năzdrăvană”. Fostul model speră ca fiica ei să fie îndrăzneață și să se descurce în viață, dar fără să aibă probleme.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel

Valentina Pelinel reușește să se mențină în formă, chiar dacă a născut de trei ori. Vedeta face sport regulat și are mereu grijă să elimine kilogramele în plus. Echilibrul este foarte important, din punctul său de vedere.

“Fac și eu ce tot ce pot! Mă duc la sală aproape în fiecare zi, dar mai am și zile când lipsesc. Încerc să mănânc sănătos. Nu-mi iese tot timpul, ăsta e adevărul, dacă am pus un kilogram-două, într-o vacanță, am grijă să le dau repede jos, să nu le țin acolo.

Eu zic că echilibrul e cuvântul cheie în tot și să nu uiți să te uiți în oglindă. Că dacă mănânci, și mănânci, și mănânci…”, a explicat soția omului de afaceri.