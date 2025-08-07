Cristi Borcea, mesaj pentru Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor: ”Mie mi-au scos inima la 42 de ani!”

în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, iar mesajul lui Cristi Borcea pentru Gigi Becali a fost să o ia mai ușor cu fotbalul ca să nu aibă probleme medicale așa cum a avut și el.

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de Cristi Borcea lui Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor

Intrat prin telefon la , fostul conducător al lui Dinamo și-a amintit de celebra frază ”lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”, pe care a preluat-o și Gigi Becali, dar care le-a purtat ghinion celor doi.

”Eu când am scos-o pe aia, am căzut cu Manchester United. Ce să facem cu Manchester United? Când am zis aia, aduceți în echipe că nu mai avem, bătusem 4-1 în Giulești, 4-2 în Ghencea, nenorocisem toate echipele. Și el, anul trecut a avut parcurs lung în Europa, a bătut toate echipele în play-off.

ADVERTISEMENT

Noi am mers până acolo, până la Lazio, oricum a fost aproape. Ăsta e cel mai mare regret al meu că nu am intrat în Champions League, de-aia nu vreau să mai aud de fotbal. Și mai ales să adunăm puncte, mergând în primăvara europeană, pe punctele noastre.

Când era să mergem și noi direct în Champions League, trebuia să câștige trofeul o campioană. Finala a fost Liverpool cu Milan, era 3-0 pentru Milan și a întors Liverpool. Trebuia să câștige o campioană și Milan era campioană. Mergeam și noi direct”, a declarat Borcea.

ADVERTISEMENT

De ce nu se mai uită Cristi Borcea la fotbal

Fostul conducător de la Dinamo i-a atras atenția lui Gigi Becali că el din cauza tensiunii în care a trăit în fotbal a fost nevoit să se opereze pe cord la vârsta de 42 de ani și a mărturisit că acum se uită la foarte puține meciuri.

ADVERTISEMENT

”Nașul (n.r. – Becali) face numai ce vrea și pentru asta îi trebuie acum… Mihai Stoica e cel mai important acum, mai important decât Charalambous, decât Pintilii. O victorie extraordinară pentru toată suflarea dinamovistă, foarte importantă pentru că începusem să avem un complex, dar i-am prins într-un moment cum nu cred că-i mai prindem vreodată. Veneau după trei înfrângeri consecutive cu ăia din Andorra și Macedonia.

ADVERTISEMENT

Fotbalul e frumos, dar la 42 de ani m-am operat pe cord, trei divorțuri. Șase ore am avut inima pusă deoparte. Am fost conectat la aparat cât mi-au scos inima și au lucrat pe ea. Adrenalină, dar acum cu 9 copii nu mai am chemarea aia.

Nu mă mai uit la meciuri pentru că nu mai simt. A trecut timpul, eu le-am făcut pe toate nu de tânăr, de foarte tânăr. Eu la 27 de ani conduceam Dinamo. Mai tânăr de atât nu se poate. Acum las băieții mai tineri care vor să danseze”, a spus Cristi Borcea, la FANATIK SUPERLIGA.