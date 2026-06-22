Sport

Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”

Nimeni nu știa asta despre Cristi Borcea! Fostul acționar de la Dinamo a jucat la Victoria București, cu Mitică Dragomir președinte: „Ce fotbalist a fost!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.06.2026 | 07:56
Cristi Borcea multimilionar inca de pe vremea lui Ceausescu Dezvaluri incredibile ale lui Mitica Dragomir Avea trei metri cubi de bancnote
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Borcea a fost jucătorul lui Mitică Dragomir la Victoria. Foto: colaj Fanatik
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Cristi Borcea (56 de ani) are de mult timp o relație apropiată cu Mitică Dragomir (79 de ani). După cum a dezvăluit acum chiar fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România, cei doi s-au cunoscut încă de dinainte de Revoluție, pe vremea când fostul conducător de la Dinamo avea doar 17 ani și, aspect mai puțin știut, juca fotbal la juniorii celor de la Victoria București, echipă la care Dragomir era președinte.

Cristi Borcea a fost jucătorul lui Mitică Dragomir la Victoria pe când avea doar 17 ani

Omul de afaceri evolua pe poziția de fundaș central și aparent dispunea de multe calități fotbalistice la acea vreme. „Borcea este ca și copilul meu, de când era la Victoria la tineret. El a fost fotbalist la mine, la Victoria. Nu știe nimeni. Îți dau cuvântul meu. Dar ce fotbalist a fost! Borcea? Dacă se ținea de fotbal, juca ușor în prima ligă. Fundaș central. Vai de mine! Joacă cu el tenis cu piciorul, vezi, îl bați? Borcea, pe timpul comuniștilor, era multimilionar. Cu buteliile. (n.r. De când îl cunoaște pe Cristi Borcea) De când avea 17 ani”, a dezvăluit Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică. 

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Cum a ajuns Cristi Borcea să conducă Dinamo

Cu aceeași ocazie, Mitică Dragomir a explicat cum marele Cornel Dinu a avut un rol decisiv în acest sens. Bineînțeles, a contat foarte mult și aspectul financiar: „Nu știu dacă îi convine ce spun acum, dar cred că avea vreo trei metri cubi de bani lichizi când s-a dus la Dinamo, de bancnote. Dacă te duceai la el… Borcea are nouă copii, toți la școli de top, cu zeci de mii pe an. Casă la toți, mașină la toți. Ai mai pomenit așa ceva? Dinamo avea nevoie de… (n.r. Dacă el l-a adus pe Borcea la Dinamo) Nu, nu. Eu cu Dinu și cu unul colonelul Stan am făcut Dinamo.

Eu sunt membru fondator al acestui Dinamo. Noi am făcut acest club. Prin ’92. Eu am trecut la Ligă și am rămas membru fondator, dar am trecut la Ligă și nu mai puteam să fiu. Și ei au rămas acolo. Dinu, după ce a fost ministrul Sportului, când l-au îndepărtat ăștia, a venit la Dinamo antrenor. Dinu era Dinamo de fapt. Și avea nevoie de unul să mai finanțeze. Iar Borcea l-a iubit pe Dinu ca pe părintele lui. Eu știu asta. Atunci dacă îi spuneai ceva de Dinu, cred că îți dădea cu butelia în cap. Și Dinu l-a atras. Ce conducător a fost!

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Ce protocoale putea să facă prin deplasări! Era cea mai mare plăcere. Nu era să pleci cu altă echipă, că eu am plecat cu toate în cupele europene, fiind președintele Ligii, toți mă invitau. Dar protocoale ca astea nu făcea nimeni. Gigi (n.r. Becali) a avut bani mai mulți decât noi toți la un loc, dar nu s-a priceput la protocoale. Borcea era diabolic. Unul dintre cei mai buni conducători”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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