Cristi Borcea nu exclude o venire a fiului său ca acționar la Dinamo: „Dacă Patrick va dori, îl voi susține!”

Fostul acționar majoritar al „câinilor” a recunoscut că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal, pentru că nu mai are entuziasmul din tinerețe și nici răbdarea necesară.

ADVERTISEMENT

Totuși, Cristi Borcea nu ar exclude o posibilă venire a fiului său ca acționar la Dinamo, despre care a spus că îl va susține dacă își va dori cu adevărat să îi calce pe urme.

Cristi Borcea nu exclude o venire a fiului său ca acționar la Dinamo

despre posibilitatea ca fiul său Patrick să devină acționar la , lucru pe care îl ia în calcul și despre care spune că îl va susține necondiționat pe acesta în dorința lui.

„Cred că toți care ne criticau și-au dat seama ce greu se menține o echipă de fotbal. Dacă Patrick se va implica și va dori, eu îl voi susține cu drag. Eu oricum o să iau o lojă, indiferent de situație. Toată viața o să fiu acolo

ADVERTISEMENT

Eu am trecut prin ce am trecut și am zis să las loc altora. Am stat peste 20 de ani în conducerea lui Dinamo, am avut satisfacții enorme, dar și insuccese. Acum nu mai am entuziasmul din anii trecuti”, a spus Cristi Borcea pentru .

„La Dinamo trebuie să fie cineva implicat și dedicat!”

Cristi Borcea a continuat și a vorbit despre ce în acest moment, amintind și momentul în care a decis să se despartă de echipă:

„La Dinamo trebuie să fie cineva implicat și dedicat din toate punctele de vedere. La mine nu exista Crăciun, Revelion sau Paște. Eu mergeam la antrenamente, în cantonamente…

ADVERTISEMENT

În momentul în care am plecat de la Dinamo era un insucces locul 2, suporterii ne vopseau mașinile, se urcau pe garduri!”.

Între timp, se confruntă în continuare cu problemele financiare și cu ultimele rezultate. „Câinii” au pierdut cele mai recente trei meciuri din Liga 1, contra Farului, Mioveniului și Chindiei Târgoviște.

Mai mult decât atât, Dinamo nu a marcat niciun gol în ultimele trei meciuri, iar cinci goluri din cele șase marcate în actualul sezon, au fost oferite doar de Deian Sorescu.