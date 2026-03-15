Cristi Borcea nu înțelege decizia lui Kopic în Rapid – Dinamo 3-2: „De ce nu îl bagi în derby? Cu Karamoko și Pușcaș era prăpăd”

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Borcea s-a arătat surprins de faptul că Zeljko Kopic nu l-a folosit pe Adrian Mazilu în meciul Rapid – Dinamo 3-2 și și-a amintit de vechile derby-uri cu giuleștenii.

Ce-i reproșează Cristi Borcea lui Kopic după Rapid – Dinamo 3-2

Fostul conducător al ”câinilor” este convins că partida ar fi arătat total diferit dacă Dinamo i-ar fi avut disponibili pe atacanții Mamadou Karamoko și George Pușcaș, iar în spatele lor s-ar fi aflat căpitanul Cătălin Cîrjan.

„După mult timp m-am perpelit, de mult nu am mai fost așa de nervos. Era o șansă mare pentru o echipă tânără. Dar nu înțeleg de ce nu-l bagi pe Mazilu, l-ai adus de un an de zile. Dacă noi îi aveam pe Karamoko și pe Pușcaș era nenorocirea de pe lume. Și cu Cîrjan în spatele lor era greu de tot, se ajungea la… nu mai zic.

Știu ei ce făceam noi în Giulești în vremurile noastre bune. Nea Cornel (n.r. – Cornel Dinu) le arunca prosopul, eu pe la 3, 4-0 le ziceam: ‘Gata, pasați, nu mai dați niciun gol’. Am jucat cu stadionul gol în Giulești și se auzea tot ce vorbeam și la 4-0 le-am spus să nu mai dea gol, să paseze, să ne jucăm puțin”, a declarat Borcea, la .

Sfatul lui Borcea pentru oficialii lui Dinamo

Cristi Borcea le-a transmis actualilor conducători de la Dinamo să joace toate meciurile de pe teren propriu pe stadionul Arcul de Triumf și să renunțe la Arena Națională, chiar dacă asta înseamnă o rețetă financiară mai slabă.

„M-am ofticat rău, pentru că au jucat bine. Au avut neșansă și cu accidentările, pentru că dacă nu ne prindeau așa… Oricum o au groasă dacă joacă Dinamo pe Arcul de Triumf. Dacă o fac ei pentru rețetă și ne povestesc pentru vreo jumătate de oră părțile financiare și markerting. Băi, e război, nu e marketing. Pe Arcul de Triumf, acolo duși”, a spus Borcea, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce așteaptă de la conducătorii dinamoviști

Și tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul acționar al "câinilor" pentru a apăra interesele clubului, așa cum se întâmplă la celelalte formații.

„Toate echipele ies, de la Coman la FC Argeș, la CFR, Pancu cu Mureșan, nu mai zic de Rapid. Dacă se întâmpla să dăm noi golul, să facem noi 3-2, plecau jucătorii acasă, suporterii dormeau, ei tot vorbeau, încontinuu vorbeau și puneau presiune. La noi nu e… la noi e prea multă poezie. Nu e presiune, nu e război.

Suporteri, jucători, arbitrii, cu tot, toată lumea, e război. Din detalii se câștigă și s-au câștigat tot timpul războaiele, se câștigă campionatele. Păi înainte de meci, când ajungi în play-off, toate meciurile cu front comun, conducere, suporteri, pui presiune.

La Dinamo se doarme, se sforăie rău de tot la capitolul ăsta. Suntem singurii. La Craiova ai văzut, iese Cârțu, iese Rotaru, ies toți. La CFR, Pancu, Mureșan în fiecare săptămână, presiune pe echipă, pe jucători, pe arbitri, pe La Rapid nu mai spun că mai au puțin și iese și femeia de serviciu. Gigi și MM la FCSB, ieșeau, la U Cluj la fel…

La noi e dolce vita. Trebuie să iasă în grup jucătorii ori conducătorii, toți. E război, fiecare meci e război. Uite, Dinamo putea să fie pe locul 2 și acum sunt pe locul 6. Un meci contează enorm!”, a afirmat Cristi Borcea.