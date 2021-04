Cristi Borcea, poveste memorabilă cu Cornel Dinu: „ M-a luat şi m-a înjurat!”

Cristi Borcea și-a adus aminte de momentul în care Cornel Dinu l-a adus la Dinamo și i-a dat primele sfaturi pentru a ajunge un adevărat om de afaceri.

Fostul acționar-majoritar al lui Dinamo a fost invitat la emisiunea lui Mircea Dinescu, Poezie şi Delicateţuri, difuzată de Prima TV, în care a povestit despre momentul în care a venit la Dinamo în 1995.

Dinamo trecea prin momente extrem de dificile și a fost salvat de Cornel Dinu, în timp ce Borcea era atunci doar un director de marketing, deși era deja un prosper om de afaceri.

Cristi Borcea a povestit cum l-a ajutat Cornel Dinu: „mi-a luat costume, ciorapi, pardesie”

Cornel Dinu a încercat să îl transforme pe tânărul director de marketing al clubului Dinamo într-un om prezentabil și elegant și i-a cerut 15.000 de dolari ca să îi schimbe garderoba: „Când am fost prima dată cu ‘nea Cornel, în ’95, în cantonament cu Dinamo, mă întreabă ‘nea Cornel: ”câţi bani ai la tine?” Eu i-am zis că 20.000 de dolari.

(Dinescu: Umblai cu cashul la tine?) Numai cu cashul. Dacă am fost gestionar de butelii, cu ce să umblu? ”Dă-mi 15.000 încoace”. Şi m-a luat şi m-a înjurat, ”ţăran”, dar s-a dus şi mi-a luat costume, ciorapi, pardesie. Eram îmbracat sport…”, a povestit amuzat fostul conducător de club al alb-roșilor.

Cornel Dinu este cunoscut pentru faptul că este un om extrem de citit și cultivat, iar fostul antrenor al „câinilor” a încercat să îl emancipeze și pe Cristian Borcea: „Am venit prima dată ca director de marketing, mă luase ‘nea Cornel Dinu. E diferenţă mare între mine şi ‘nea Cornel Dinu. Eu mai am momente de rătăcire când mai citesc o carte-două, ‘nea Cornel e constant”, a mai spus dinamovistul.

Cristi Borcea, episod dureros cu „Procurorul”: „Îmi curgea sânge din picioare!”

Cristi Borcea și-a adus aminte și de o escapadă alături de „Procuror” la Roma, unde Cornel Dinu l-a plimbat peste tot prin oraș și i-a explicat istoria orașului, spre disperarea omului de afaceri care a făcut cu greu față provocării.

„Nea Cornel m-a luat să-mi arate… Fontana di Trevi, ce ştiam eu atunci? La Roma mi-a explicat toată istoria, pe jos, îmi curgea sânge din picioare. 4-5 ore noaptea…”, a mai povestit Borcea în cadrul aceluiași show TV.

Borcea a declarat că își dorește încă un copil cu Valentina Pelinel, cel de-al zecelea și a explicat cum a trecut peste clipele grele din pușcărie: „Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace. Am început cu perioada Dinamo, cu buteliile, vreau să-mi scriu toată viața. Mai schimbam cărți între noi, citeam, citesc și acum, mai ales că am probleme mari cu somnul, din cauza traumelor din pușcărie și de când am pierdut campionatul cu Dinamo în 2009”.

