Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente

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Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, are succes în afaceri imobiliare, unde a devenit un investitor important, alături de Cornel Ion, faimos în București pentru că a construit peste 10.000 de apartamente.

Borcea a cumpărat un teren cu 1,9 milioane de euro

acolo unde, în urmă cu 20 de ani, se strângea crema oficialilor din fotbalul românesc.

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Acum, Borcea și asociatul său pregătesc o nouă lovitură de proporții. Potrivit ei au cumpărat un teren în suprafață de 6.000 de metri pătrați pe strada Petricani 98-100, la limita cu județul Ilfov, care a fost evaluat la circa 1,9 milioane de euro.

Potențial de 150 de apartamente în nordul Capitalei

Zona are un potențial ridicat, deoarece este în proximitatea celui mai important perimetru de afaceri din nordul Capitalei, unde se estimează că lucrează peste 100.000 de angajați. Conform intențiilor dezvoltatorilor, proiectul presupune construirea unui complex rezidențial cu minimum 150 de apartamente, într-un ansamblu similar cu cel de la „Doi Cocoși”.

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Cristi Borcea mai construiește un ansamblu în Constanța și, între timp, a achiziționat pentru investiții mai multe terenuri de pe malul lacului Tei, unde pot fi construite 600 de apartamente.

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Mizează pe Reghecampf la FCSB

Deși nu mai este implicat oficial în fotbal și nici nu intenționează să revină, Borcea urmărește atent fenomenul și rămâne un suporter fidel al lui Dinamo, dar a salutat numirea lui Laurențiu Reghecampf la echipa rivală, FCSB, patronată de nașul Gigi Becali.

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„FCSB este echipa cea mai dezorganizată, care n-are nicio logică, unde toată lumea fuge de minge, este echipa cea mai largă, înșirată pe 70-80 de metri. Spre surprinderea mea. Cu jucători experimentați, cu cel mai bun conducător din România, după părerea mea.

Reghecampf are mentalitatea, are știința… Contează foarte mult că a mai lucrat cu „Nașu” Gigi Becali și a avut rezultate și performanțe. Este o simbioză între ei. Nu e o ciorbă reîncălzită”, a