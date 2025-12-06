Cristi Borcea prevede dezastrul pentru FCSB dacă nu câştigă derby-ul cu Dinamo: „Are un mare handicap!”

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea s-a luptat timp de ani buni cu FCSB, pe vremea când era acționar la Dinamo, iar derby-urile de la acea vreme erau de-a dreptul memorabile, atât prin spectacolul de pe teren, cât și prin declarațiile patronilor dinaintea și de la finalul meciurilor. Omul de afaceri a dezvăluit care sunt punctele forte ale fostei sale echipe înainte de un nou episod din „Eternul Derby”.

Cristi Borcea a dezvăluit care este avantajul lui Dinamo în „Derby de România”: „FCSB are un mare handicap”

La începutul sezonului, nici cel mai optimist fan al lui Dinamo nu se aștepta ca meciul retur cu FCSB să le găsească pe cele două la 10 puncte una de cealaltă, cu „câinii” pe podium și „roș-albaștrii” pe locul 9, încercând din răsputeri să intre în play-off.

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, va fi în dezavantajul campioanei ultimelor două sezoane.

„Va fi un meci greu, ca întotdeauna. Meciurile Steaua (n.r. – FCSB) – Dinamo au fost mereu foarte disputate. Dinamo, dacă bate, ia o opțiune serioasă de a se bate la campionat, dacă mai ia și 2-3 jucători. Nu este încă echipă să se bată la campionat, trebuie să mai ia acum în iarnă. Campionatul nu e slab, e foarte slab. Nu are rost să mai dezvoltăm subiectul. Nu avem nici echipe, nici echipă națională… nu avem de unde. Pe vremea mea, din 18 echipe, 15 băgau buget peste 12 milioane de euro. În ultimul an am avut buget 20 de milioane de euro. Dinamo are atuul că a câștigat meciul din tur. FCSB are un handicap: dacă nu va câștiga în seara asta, va avea șanse tot mai mici la play-off, dar pe noi nu ne interesează de ei”, a declarat Cristi Borcea pentru

Amintiri fabuloase cu Ionel Dănciulescu de la Dinamo: „Câte înjurături mi-am luat…”

Ionel Dănciulescu își serbează ziua de naștere astăzi, 6 decembrie. Fostul atacant care a trecut pe la ambele rivale din capitală a împlinit 49 de ani, iar Cristi Borcea nu a putut să termine intervenția fără să își aducă aminte de momentele cu „Danciu” de la Dinamo:

„Câte înjurături am luat de la Giovanni Becali după ce s-a întors Dănciulescu… obiectivul meu timp de 2 ani de zile doar ăsta a fost, să-l aduc înapoi. Cât am tras apoi cu el, cu galeria… eram președinte, psiholog, frate… I-am zis că nu-l mai scoate nimeni din echipă. Echipa o făcea Rednic, nu eu, dar aveam încredere în Danciu. Am avut o discuție cu Rednic și am căzut de acord să joace două etape indiferent dacă dă gol sau nu, iar după a început să marcheze pe bandă rulantă. Este și a fost un tip sentimental, doar eu și familia lui știm cât a suferit până și-a revenit. Este un dinamovist adevărat și a dat totul pentru Dinamo”, a dezvăluit Cristi Borcea, conform sursei citate anterior.