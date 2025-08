Cristi Borcea, reacție-bombă după Dinamo – FCSB 4-3. „Nu sunt echipă de play-off!”. Exclusiv

Dinamo a câştigat cu . „Câinii” au obţinut prima victorie din acest sezon şi speră la o nouă calificare în play-off.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea, reacție-bombă după Dinamo – FCSB 4-3. „Nu sunt echipă de play-off!”

Cristi Borcea a lăudat victoria „câinilor” în derby, dar a atras atenţia că Dinamo nu arată deocamdată o echipă de play-off, iar succesul a venit şi pe fondul formei execrabile în care se află FCSB:

„Dinamo, cum ne-a obişnuit, e agresivă, a pasat bine, dar i-am găsit într-o situaţie delicată pe cei de la FCSB. Eu încă nu cred că sunt o echipă de play-off. Au plecat patru jucători foarte importanţi.

ADVERTISEMENT

În momentul ăsta nu avem echipă de play-off. Au plecat patru piese de bază. Nu ne putem da seama după un singur meci. Este o echipă în formare şi este fluctuantă evoluţia jucătorilor. Uite, .

„Haide să mai vedem câteva meciuri. Nu se compară cu cei care au plecat”

Cu Galaţiul i-am dominat din toate punctele de vedere. Dacă luăm 3-4 jucători putem fi o echipă de play-off, dar deocamdată nu cred că suntem. Haide să mai vedem câteva meciuri. Nu se compară cu cei care au plecat.

ADVERTISEMENT

Politic, Homawoo, Selmani… Eu am spus de acum o lună, eu dacă eram, făceam şi schimb pe schimb Politic cu Musi. El e U21. FCSB suferă pentru că nu are jucător U21. Cercel nu are nicio legătură”, a spus Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Graţie succesului cu FCSB, Dinamo a urcat până pe locul 8 în clasament cu cinci puncte. Echipa lui Charalambous rămâne cu patru puncte obţinute în patru etape, la fel ca şi CFR Cluj.