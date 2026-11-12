Cristi Borcea, reacție instantă după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Gigi face o greșeală foarte mare!”

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că după 16 ani, tot pentru FANATIK, chiar de patronul Gigi Becali. Evenimentul de maximă amploare a dat startul unor reacții tari în lumea fotbalului românesc, Cristi Borcea fiind de părere că totul ar însemna o mare greșeală făcută de nașul său.

Cristi Borcea condamnă plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB

Pe fondul unei perioade încărcate în urma rezultatelor inconstante ale echipei, dar mai ales al declarațiilor publice făcute de Gigi Becali, Mihai Stoica a decis că este mai bine să plece de la FCSB. Chiar dacă , Cristi Borcea a declarat acum că separarea dintre cele două părți nu este de bun augur pentru FCSB și că nașul Gigi Becali comite astfel o mare greșeală prin renunțarea la cel cu care a colaborat, în total, mai bine de 20 de ani.

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„Sper să se răzgândească, ar fi cea mai mare pierdere pentru Steaua (n.r – FCSB). Mihai cred că este cel mai bun conducător din fotbalul românesc! Eu sunt de părere că Gigi ar face o greșeală foarte mare. Eu cred că până la urmă trebuie să ajungă la un numitor comun și să continue amândoi”, a spus fostul patron al lui Dinamo, în exclusivitate pentru

Mihai Stoica a fost aproape de Dinamo. Cristi Borcea a insistat

Deși a activat și la cluburi precum Oțelul Galați și Unirea Urziceni, imaginea lui Mihai Stoica a rămas pentru mulți asociată, pe vecie, cu FCSB. Însă MM putea cunoaște o cu totul altă carieră, el fiind în trecut , dar și . Totul a fost povestit chiar de Meme, care a oferit detalii de la negocierile purtate cu fostul „spartan” din „Ștefan cel Mare”. „Am avut discuții cu Cristi Borcea. În 2010, când am plecat de la Urziceni… M-am gândit să merg, dar îmi făceam așa un film și nu puteam sub nicio formă… La Rapid aș fi putut merge, dar la Dinamo…”, spunea Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Ulterior, MM a explicat principalul motiv pentru care a ales în cele din urmă să nu dea curs proiectului de la Dinamo. „I-am zis lui Cristi că îi pun în cap și pe cei de la Steaua, și pe ai lui, că nu au cum să mă primească. Chiar nu aveam cum să mă duc… Eu îl simpatizez și îl apreciez foarte mult pe Cristi Borcea!”, a mai spus Mihai Stoica. Fostul oficial de la FCSB dezvăluia în trecut că tatăl său a fost dinamovist, însă că nu s-a opus să meargă la FCSB în 2002, după plecarea de la Oțelul.