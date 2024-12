Cristi Borcea, reacţie tranşantă după ce Dan Şucu a preluat Genoa: "A pus totul pe 17, ca la ruletă!". Clubul din Spania la care putea să ajungă.

Cristi Borcea a fost ani de zile unul dintre cei mai importanţi finanţatori din fotbalul românesc. şi a declarat că nu va mai reveni în fotbal niciodată în calitate de investitor.

Cristi Borcea, reacţie tranşantă după ce Dan Şucu a preluat Genoa: “A pus totul pe 17, ca la ruletă!”

Omul de afaceri a comentat afacerea Genoa reuşită de Dan Şucu. Cristi Borcea trage un semnal de alarmă şi e de părere că preluarea unui club de Serie A este foarte riscant, ca la ruletă:

„În primul rând, e de admirat. Cred că a fost o nebunie pozitivă, o oportunitate, să ajungă acolo. Nu este ușor, nu va fi ușor. Șucu este un om de afaceri, de succes, are mentalitate de învingător, dar aici, la fotbal, rămâne de văzut.

Important e să scape de la retrogradare (cu Genoa). Aici, în Serie A, a mers ca la ruletă, a pus totul pe 17! Dacă scapă, poate construi ceva de viitor, să nu genereze cash-flow. Dacă, Doamne ferește!, retrogradează, atunci nu va fi bine”, a spus Cristi Borcea la .

Borcea: “Mi s-a oferit posibilitatea în Spania, la Real Mallorca”

Cristi Borcea susţine că a avut o oportunitate asemănătoare cu cea a lui Dan Şucu. Omul de afaceri a declinat însă oferta de a investi la Mallorca, pe vremea când era în Segunda Division, pentru că nu cunoaşte fotbalul spaniol:

“Mi s-a oferit posibilitatea în Spania, la Real Mallorca. Ce m-a dat înapoi? N-am cunoscut fenomenul de acolo. Era echipa în liga a doua. Mă știți, eu eram implicat la Dinamo, veneam și-n cantonamente.

Nu merge să faci cu jumătăți de măsură. Este potent financiar, Dan Șucu, este manager extraordinar, are viziunea de a reuși, are mentalitate de învingător. Are toate atu-urile să reușească, dar vorbim de alt nivel.

Vorbim de top 5 campionate în lume. E un curaj nebun! E ca la ruletă, ori câștigă, ori îngroapă banii… Nu mai există ceva intermediar”, a spus Borcea pentru sursa citată.

Dan Şucu a plătit Banii au fost viraţi în club şi vor fi folosiţi pentru redresarea financiară a echipei de Serie A.