Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel

Cristi Borcea, fostul acționar al clubului Dinamo, a dezvăluit faptul că întreaga sa avere este pe numele unei femei speciale din viața sa. Nu este însă vorba de Valentina Pelinel, soția afaceristului.
Adrian Baciu
19.03.2026 | 23:15
Sursa foto: colaj Fanatik
Cristi Borcea, fostul acționar al clubului Dinamo București, s-a remarcat ca unul dintre personajele pitorești din fotbalul românesc al ultimelor decenii. Afaceristul a trecut prin scandaluri de răsunet pe când era în Ștefan cel Mare, a fost și la închisoare, iar viața sa personală a ținut capul de afiș în presa de scandal. În ciuda tuturor problemelor, Borcea a adunat o avere uriașă. Aceasta a fost pusă pe numele unei femei.

Ajuns la 56 de ani, Cristi Borcea s-a remarcat de-a lungul ultimelor decenii în zona afacerilor, fiind cunoscut în special pentru averea făcută în domeniul gazelor lichefiate, dar și prin rolul său în fotbalul românesc. Mai mulți ani, acesta a fost acționar majoritar și președinte executiv al clubului Dinamo București. ”Șeful spartanilor”, cum era alintat de fani în anii de glorie din Ștefan cel Mare”, a fost unul dintre cei mai vizibili finanțatori din fotbalul autohton.

În conturile lui Borcea au intrat, în ultimele decenii, sume uriașe de bani. În ciuda problemelor sale cu legea și a celor de pe plan ”sentimental”, omul de afaceri nu și-a risipit averea. Ba dimpotrivă, aceasta a crescut și este una uriașă, fiind estimată undeva la 100 de milioane de euro. Toți banii adunați de afacerist sunt acum la un loc ”sigur”.

Din această sumă colosală, o parte este pe numele a doi dintre copiii săi, Patrick și Coco. Pe numele lui Borcea nu este niciun leu. Restul bunurilor au fost trecute pe numele mamei sale, Elena. Este persoana în care omul de afaceri spune că are cea mai mare încredere. ”Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții. Copiii au pe numele lor ceea ce trebuie, ele sunt condamnate să se poarte bine cu mine și cu copiii. Să își vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul, poți să trăiești fără oxigen, nu.

Mama este singura femeie în care am încredere totală. Mihaela a avut casa care este a copiilor, Alina are o vilă, care este pe numele copiilor. Carolyn are casă. Ceilalți copii au case, au cele mai bune condiții, au bone. Femeile, ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor, pentru că după spun că li se cuvine!”, declara Cristi Borcea, conform Kanal D.

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea are nu mai puțin de 9 copii rezultați din relațiile cu 4 femei diferite. Cu prima soție, Mihaela Borcea, alături de care a stat peste 20 de ani, Cristi Borcea s-a ales cu trei copii, Patrick și gemenii Melissa și Angelo. A urmat apoi mariajul cu Alina Vidican. Aceasta i-a mai dăruit fostului acționar dinamovist doi copii: pe George Alexandru și Gloria.

Borcea a mai avut de-a lungul anilor o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, în urma căreia a rezultat al șaselea copil, Andreina Carolyn. În fine, actuala soție, Valentina Pelinel, i-a mai dăruit lui Cristi Borcea un băiat pe nume Milan, dar și două gemene, pe Indira și Rania.

Ce ”cadouri” le-a făcut Cristi Borcea copiilor săi

Posesor, iată, al unei averi impresionante, omul care a stat aproape două decenii în conducerea clubului Dinamo a dezvăluit, în primăvara anului 2025, că le-a cumpărat tuturor copiilor săi câte un apartament în valoare de 1,5 milioane de euro. ”Sunt bine, nu mai am adrenalina pe care o aveam. Dar oricum am adrenalină, având 9 copii… (n.r. – Te-ai oprit sau?) M-am oprit, m-am oprit.

Toți cu problemele lor, cu școlile lor, cu meditațiile lor, cu… Am trei prin America, doi pleacă tot timpul prin Dubai, restul sunt la școală aici… Au venit de la schi, pleacă la schi… Și la plajă, da, în Miami, da”, a declarat Cristi Borcea, la gsp.ro.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
