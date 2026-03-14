Cristi Borcea știe cât se va termina Rapid – Dinamo și cine va marca: „Am încredere îl el!”

Rapid și Dinamo se reîntâlnesc în acest sezon în cadrul primei etape din play-off. Derby-ul din Giulești prezintă interes major pentru lumea fotbalului românesc. Cristi Borcea știe semnul final al confruntării dar și numele jucătorului care va înscrie.

Cristi Borcea s-a retras de mult din fotbal, dar continuă să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în campionatul României. Fostul „spartan” din „Ștefan cel Mare” așteaptă cu mare interes

Fostul conducător al dinamoviștilor a spus că meciul se va încheia la egalitate, fără a preciza însă un scor corect. Totuși, Borcea a spus că are mare încredere în tânărul Adrian Mazilu, despre care crede că va înscrie în această partidă.

„Ne-a prins într-un moment cam nasol, și cu fundșul central, Boateng, cu Karamoko. E foarte important meciul, se va decide la cei doi fundași centrali. Nu îl avem nici pe Pușcaș refăcut. Dacă aveam echipa completă, clar eram favoriți.

Depinde cum vor reacționa fundașii centrali, nu trebuie să aibă trac și presiune la ce va fi în Giulești. Sunt jucători tineri, buni, de perspectivă. Eu zic că va fi meci nul în Giulești și va marca Mazilu. Am încredere în el. La situația în care e Dinamo, un egal ar fi foarte bun”, a spus Cristi Borcea, potrivit

Brigadă de Champions League la Rapid – Dinamo. Cine arbitrează derby-ul din Giulești

Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00. Porțile din Giulești se vor deschide la ora 19:00, cu două ore înainte de fluierul de start.

Mai exact, Istvan Kovacs se va afla la centru și va fi ajutat de asistenții Ferencz Tunyogi și Alexandru Ioan Corb. Arbitru de rezervă va fi Andrei Chivulete, iar în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Stelian Slabu. Constantin Augustus va avea rolul de observator de arbitri.

