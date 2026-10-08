Sport

Cristi Borcea știe cum poate Dinamo să domine SuperLiga: ”E greu pentru orice apărare din România”

Dinamo are un start de sezon excelent în SuperLiga. Însă, pentru a avea șanse reale să se bată la titlu, Cristi Borcea (56 de ani) a spus cum ar trebui să arate atacul.
Traian Terzian
08.10.2026 | 20:15
Cristi Borcea stie cum poate Dinamo sa domine SuperLiga E greu pentru orice aparare din Romania
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Jucătorul pe care Cristi Borcea (56 de ani) îl așteaptă să revină la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
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Cu 23 de puncte acumulate în primele 10 etape, Dinamo s-a instalat în fruntea clasamentului. În ciuda unui joc excelent, mulți nu cred că echipa lui Nuno Campos va putea ține ritmul în bătălia pentru titlu. Dar Cristi Borcea a venit cu varianta câștigătoare pentru ”câini”.

Atacul pe care Cristi Borcea vrea să-l vadă cât mai repede la Dinamo

Fostul investitor de la Dinamo așteaptă cu înfrigurare revenirea pe teren a lui George Pușcaș, care nu a jucat deloc în acest sezon după o operație de hernie inghinală suferită în vară, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni atacanți din campionatul intern

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De asemenea, Cristi Borcea este de părere că Dinamo ar băga cu adevărat frica în adversare dacă ar alinia o linie de atac cu Pușcaș și Mamoudou Karamoko, iar în spatele lor să fie căpitanul Cătălin Cîrjan.

”Toți așteptam să îl vedem pe Pușcaș cum a fost la naționala de tineret, cum a fost la națională, dar, din păcate, accidentările l-au ținut departe. Eu zic că e greu pentru orice apărare din România să le facă față lui Pușcaș, cu Karamoko în față și cu Cîrjan în spate”, a declarat Borcea, la Voyo Sport Live.

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Nuno Campos, detalii despre situația lui Pușcaș

În conferința de presă premergătoare partidei Sepsi – Dinamo, din etapa a 11-a a SuperLigii, care va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, antrenorul Nuno Campos a precizat că deocamdată George Pușcaș se pregătește separat.

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”Pușcaș se antrenează singur, procesul de recuperare se desfășoară. Trebuie să urmăm procesul și vom vedea ce se va întâmpla”, a spus tehnicianul portughez, înaintea duelului de la Sfântu Gheorghe.

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Care este situația lui George Pușcaș

Deși era preconizat ca George Pușcaș să revină la antrenamente alături de coechipierii săi după pauza datorată echipelor naționale, directorul sportiv Cosmin Mihalescu a explicat că situația medicală nu îi permite încă acest lucru.

”Suntem foarte încrezători că ne va ajuta și că va fi o soluție bună pentru noi. Se antrenează individual. Încă face niște alergări fără minge. Urmează să înceapă și cu mingea, ușor-ușor, și cu echipa”, a afirmat Mihalescu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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