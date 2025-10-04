Sport

Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv

Cristi Borcea și Giovanni Becali, detalii neștiute despre povestea de dragoste dintre Nadia Comăneci și Ion Geolgău. Replici tari în direct între cei doi.
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 17:10
Giovanni Becali și Cristi Borcea, detalii tari în direct. Relația dintre Nadia Comăneci și Ion Geolgău. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Giovanni Becali a vorbit în cadrul celei mai recente ediții ale emisiunii „Giovanni Show” despre Ion Geolgău, fostul oficial FRF care a recunoscut că a trimis mesaje de hărțuire mamei unui junior care urma să fie convocat. Agentul de jucători a vorbit despre relația fostului fotbalist al Universității Craiova cu celebra Nadia Comăneci.

Ion Geolgău, primul iubit al Nadiei Comăneci: “A fost iubire mare între ei! Ea, puştoaică, el era jucător de Craiova Maxima”

Giovanni Becali a povestit că primul iubit al Nadiei Comăneci, cea mai mare gimnastă pe care a dat-o România, a fost chiar Ion Geolgău, fostul mare jucător al Universității Craiova. Atunci, fostul fotbalist evolua pentru echipa din Bănie, dar și pentru reprezentativa de tineret a României.

„Părea un băiat foarte civilizat. Când eram în Occident auzisem că Nadia Comăneci era iubita lui. Primul iubit al Nadiei era Geolgău. Acum nu știu cât de adevărat a fost, dar presa a bubuit.

Eu auzisem de la fotbaliștii din Craiova că umblase cu Nadia. Iubire mare. Lasă cu Nicu Ceaușescu… Nadia avea 17 ani și Geolgău avea 20 sau 21, juca și la Craiova și la naționala de tineret. Așa am auzit, că au avut o relație”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Cristi Borcea, replică tare în direct când a fost sunat de Giovanni Becali

Giovanni Becali l-a sunat în cadrul aceleiași emisiuni pe Cristi Borcea. Agentul de jucători l-a întrebat direct dacă știa despre relația dintre Nadia Comăneci și Ion Geolgău. Cum a răspuns fostul patron de la Dinamo.

„Știai că Nadia și cu Geolgău au fost împreună? Tu ai auzit pe timpuri?”, l-a întrebat Giovanni Becali pe Cristi Borcea în direct, la telefon. Răspunsul fostului acționar din fotbalul românesc a venit imediat:

„Păi dar cum, înainte de Revoluție auzisem!”, a spus Cristi Borcea la „Giovanni Show”. „Știa și Cristi Borcea, era pe buzele tuturor. Și era și frumos Geolgău, să iei o poză de a lui să vezi”, a mai spus Giovanni Becali ulterior.

Dialog tare în direct între Cristi Borcea și Giovanni Becali

