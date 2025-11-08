Cristi Borcea, surprins alături de o tânără pe străzile din Marsilia: ”A fost o secundă, două, de blocaj”

ADVERTISEMENT

E la al treilea mariaj, Cristi Borcea având 9 copii cu mai multe femei. În urmă cu ceva vreme celebrul acționar de la Dinamo a fost surprins alături de o tânără pe străzile din Marsilia. Iată în compania cui a fost văzut și când s-a întâmplat totul.

Cristi Borcea, surprins alături de o tânără pe străzile din Marsilia

Cristi Borcea are o familie frumoasă alături de Valentina Pelinel. Modelul i-a dăruit 3 copii, un băiat și două fete gemene. Celebrul afacerist român a mai fost însurat de două ori. Cel mai lung mariaj a fost cu prima parteneră de viață, Mihaela.

La un moment dat fostul acționar de la Dinamo a fost văzut împreună cu o femeie, în Marsilia, care nu este soția sa. Dezvăluirea a fost făcută publică abia acum de către un comentator sportiv. Evenimentul s-a petrecut în urmă cu aproape 20 de ani.

Mai exact, Mihai Mironică a povestit că afaceristul se afla în Spania cu o tânără de 19 ani. Aceasta s-a dovedit o femeie care ulterior i-a și devenit . Cei doi au fost văzuți împreună după meciul dintre Olympique Marseille și Dinamo din Cupa UEFA.

„Era o stradă extraordinar de îngustă, nu aveam cum să ne evităm, eu eram cu Felix (n.r. Drăghici) și Borcea care nu era cu soția, doamna foarte cunoscută în epocă, Mihaela, era cu ceva, 19 ani, excepțional, trasă prin inel, mai înaltă decât el.

El fiind deja înalt, nu aveam cum să ne evităm, a fost un moment ….Îmi aduc aminte că se mai întâmplă într-o seară să fie 40 de oameni și atunci te mai rătăcești prin mulțime în zona aia dar eram noi 4 față în față.

A fost o secundă, două, de blocaj, ne-am dat seama când s-au apropiat”, a spus comentatorul sportiv în emisiunea moderată de Radu Banciu, relatează .

Cine este, de fapt, femeia cu care era Cristi Borcea

Felix Drăghici, care a intrat în direct în emisiune, a dezvăluit cine este, de fapt, femeia cu care se afla la acea vreme Cristi Borcea. Acesta a menționat faptul că este vorba de o tânără care abia își susținuse examenul de bacalaureat.

Aceasta este , care în prezent este căsătorită cu un milionar din Statele Unite ale Americii. Frumoasa blondină care i-a dăruit fostului acționar de la Dinamo doi copii, Gloria Elena și George Alexandru, este total schimbată în prezent.

„Ne-am întâlnit aproape de marginea cheiului la portul vechi din Marsilia, mai aveam puțin și evadam spre Africa. Era puțin cam impacientat de întâlnire pentru că eram vorbitori de limbă română.

Oamenii se temeau de tabloide în vremea aia, circulau foarte ușor informațiile. Era o mare problemă, el era căsătorit în momentul ăla”, a completat colegul lui Mihai Mironică, mai arată sursa menționată anterior.