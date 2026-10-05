Sport

Cristi Borcea, verdict dur înainte de România – Suedia: „Indiferent cine vine, nu sunt jucători!”. Ce i-a reproșat lui Răzvan Burleanu

Cristi Borcea va susține România din tribunele Arenei Naționale alături de soția Valentina Pelinel. Cei doi au sosit la stadion alături de băieții lor Milan și Angelo, dar și de gemenele Rania și Indira.
Flaviu Popa, Marian Popovici
05.10.2026 | 21:15
Cristi Borcea verdict dur inainte de Romania Suedia Indiferent cine vine nu sunt jucatori Ce ia reprosat lui Razvan Burleanu
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Cristi Borcea nu are încredere în echipa națională
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Cristi Borcea nu a dorit să lipsească de la meciul echipei naționale de pe Arena Națională, mai ales că Gică Hagi vine după o serie dificilă de trei înfrângeri și are nevoie de toată susținerea. Fostul acționar de la Dinamo a sosit la meci alături de soția Valentina Pelinel, dar și de copiii Milan, Angelo, Rania și Indira.

Cristi Borcea a venit la meciul României cu Suedia însoțit de copii și soție

Întrebat dacă are încredere în selecționerul Hagi sau în fiul Ianis Hagi, Cristi Borcea a fost întrerupt de gemenele sale, care au amuzat audiența cu un „da, da” entuziast. Ulterior, Borcea a mărturisit că nu are prea mare încredere în echipa națională.

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De altfel, Cristi Borcea crede că niciun selecționer nu ar reuși să facă performanță cu astfel de jucători lipsiți de valoare. „Important este să câștigăm. Importantă este încrederea în Gică, să le transmită mentalitatea și dorința de victorie. Sper să fie un stadion plin, să fim alături de tricolori și de Gică, în primul rând.

Nu mai putem să fim o forță. V-am spus de atâția ani, dar spuneți că am eu o problemă. Indiferent cine vine, nu sunt jucători ca să mergem mai departe, să ne batem cu celelalte echipe. Toate cele patru sunt echipe care au jucători în primele cinci campionate. Noi nu avem nici măcar în primele 15, poate doar rezerve”, a răbufnit Borcea.

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Cristi Borcea cere bugete de 50 de milioane de euro pe an pentru echipele românești de club

Fostul „patron” de la Dinamo l-a criticat și pe Răzvan Burleanu, cel care l-a lăsat pe Gheorghe Hagi singur în fața criticilor: „În fața criticilor, l-au lăsat singur pe Gică. Nu este normal. Trebuie să iasă și să spună: Ăștia sunt jucătorii, n-avem ce să facem. Dacă nici Hagi, care i-a crescut, nu poate să facă rezultate, să ne ducă spre European sau Mondial…Nu a ieșit să spună nimic (n.r. Răzvan Burleanu)”.

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Borcea a vorbit și despre perspectiva ca echipele românești de club să ajungă vreodată în grupele Champions League, acolo unde a visat mereu că va ajunge Dinamo. Pesimist, sau realist, Borcea crede că e nevoie de un buget constant de 50 de milioane de euro pentru a spera la așa ceva.

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„Trebuie să avem un buget în jur de 50 de milioane, constant, nu doar într-un an, ci timp de trei-patru ani. Despre ce discutăm? Am citit că Liverpool a semnat cu Turkish Airlines pentru 300 de milioane de lire pe cinci ani, numai pentru sponsorul principal.

Au drepturi TV și merchandising de 700 de milioane, iar noi vrem, cu 15 milioane, să ne batem cu ei. Aștept să-l văd măcar pe Cârjan. Lui Milan îi place mult de Cârjan, pentru asta a venit”, a concluzionat Borcea.

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Cristi Borcea este pesimist și nu vede niciun viitor pentru echipa națională

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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