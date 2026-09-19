ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu concepe ca echipa lui să rateze titlul în acest sezon, după ce stagiunea trecută a fost una cu mult sub așteptări. Însă finul Cristi Borcea este de părere că FCSB nu va pune mâna pe trofeu, dacă latifundiarul din Pipera nu ia o măsură urgentă.

Cristi Borcea a spus ce nu voia să audă nașul Gigi Becali

. Rivalele sale se îndepărtează cu fiecare etapă trecută, iar punctele devin cruciale pentru bucureșteni dacă vor să se mențină în zona superioară a clasamentului. Cristi Borcea este de părere că, dacă Gigi Becali nu va numi un nou antrenor la echipă, titlul va rămâne doar un vis și în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun. Dacă nu va avea un antrenor, nu va avea șanse nici anul ăsta la campionat. Ideal pentru Gigi Becali ar fi Mirel Rădoi. După părerea mea, sunt cei mai valoroși jucători la FCSB.

Au cel mai bun conducător din fotbalul românesc, poate că este singurul care a rămas din 1995, când am intrat eu în fotbal. În schimb, toată lumea fuge de minge, e o echipă foarte largă, e o echipă care joacă cu teamă. După părerea mea, este cea mai dezorganizată echipă dintre toate. E o echipă foarte largă, toți fug de responsabilitate. Mai încearcă unul, doi să dribleze, dar asta pentru că nu au soluții”, a spus Cristi Borcea pentru

ADVERTISEMENT

Ce soluții are Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB

Postul lui Marius Baciu la FCSB este în pericol, chiar și în cazul unui succes cu Universitatea Craiova în etapa a 10-a. FANATIK a informat încă de pe 16 septembrie că : Ianis Zicu, respectiv Mirel Rădoi. Cel din urmă tehnician a pregătit-o ultima dată pe formația „roș-albastră” în primăvară, când obținuse 10 puncte din 15 posibile la acel moment.