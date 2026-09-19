Sport

Cristi Borcea, predicție sumbră pentru nașul Gigi Becali: „Nu va avea șanse nici anul ăsta la campionat!”

Gigi Becali vrea titlul cu FCSB, însă finul Cristi Borcea nu este de acord. Predicția sumbră făcută de fostul conducător de la Dinamo.
Mihai Dragomir
19.09.2026 | 13:20
Cristi Borcea predictie sumbra pentru nasul Gigi Becali Nu va avea sanse nici anul asta la campionat
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Cristi Borcea, avertisment dur pentru nașul Gigi Becali. Foto: Colaj FANATIK.
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Gigi Becali nu concepe ca echipa lui să rateze titlul în acest sezon, după ce stagiunea trecută a fost una cu mult sub așteptări. Însă finul Cristi Borcea este de părere că FCSB nu va pune mâna pe trofeu, dacă latifundiarul din Pipera nu ia o măsură urgentă.

Cristi Borcea a spus ce nu voia să audă nașul Gigi Becali

FCSB a uitat în ultimele 4 etape cum este să câștige. Rivalele sale se îndepărtează cu fiecare etapă trecută, iar punctele devin cruciale pentru bucureșteni dacă vor să se mențină în zona superioară a clasamentului. Cristi Borcea este de părere că, dacă Gigi Becali nu va numi un nou antrenor la echipă, titlul va rămâne doar un vis și în acest sezon.

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„Nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun. Dacă nu va avea un antrenor, nu va avea șanse nici anul ăsta la campionat. Ideal pentru Gigi Becali ar fi Mirel Rădoi. După părerea mea, sunt cei mai valoroși jucători la FCSB.

Au cel mai bun conducător din fotbalul românesc, poate că este singurul care a rămas din 1995, când am intrat eu în fotbal. În schimb, toată lumea fuge de minge, e o echipă foarte largă, e o echipă care joacă cu teamă. După părerea mea, este cea mai dezorganizată echipă dintre toate. E o echipă foarte largă, toți fug de responsabilitate. Mai încearcă unul, doi să dribleze, dar asta pentru că nu au soluții”, a spus Cristi Borcea pentru Sport.ro.

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Ce soluții are Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB

Postul lui Marius Baciu la FCSB este în pericol, chiar și în cazul unui succes cu Universitatea Craiova în etapa a 10-a. FANATIK a informat încă de pe 16 septembrie că Gigi Becali are deja două variante de antrenori pregătite: Ianis Zicu, respectiv Mirel Rădoi. Cel din urmă tehnician a pregătit-o ultima dată pe formația „roș-albastră” în primăvară, când obținuse 10 puncte din 15 posibile la acel moment.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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