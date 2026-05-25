Cristi Borcea, verdict fără dubii înainte de Dinamo – FCSB. Mesajul categoric pentru actuala conducere

ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește de ultimul meci al sezonului, contra celor de la FCSB, în barajul de calificcare în cupele europene, iar fostul acționar al formației din Ștefan cel Mare a venit cu un mesaj pentru actuala conducere a grupării.

Mesajul lui Cristi Borcea pentru șefii lui Dinamo. Câte transferuri ar face fostul acționar al clubului

a vorbit despre ceea ce ar fi nevoie pentru Dinamo în perspectiva anului viitor și ce ar face el dacă ar mai fi conducător al echipei. Acesta spune că trebuie făcut tot posibilul să fie păstrați Kennedy Boateng și Edy Gnahore, iar pe lânga asta, alți 5 jucători să fie aduși pentru a întări lotul.

ADVERTISEMENT

„Depinde foarte mult de cei doi jucători care termină contractele. Mă refer aici la Gnahore și Boateng. Sunt doi jucători de bază. E greu să contruiești, anul trecut au plecat trei titulari. Trebuie să facă tot posibilul să-i țină. Depinde și de ceea ce face Pușcaș, dacă se operează. Ar fi importante tururile preliminare, că acolo trebuie să joci prima dată. Ei deja trebuie să știe ce jucători vor veni, cam 5. Nu ai timp să pregătești, este totul pe grabă”, a spus Cristi Borcea pentru .

Cristi Borcea e sigur înainte de meciul dintre Dinamo și FCSB. Ce verdict a dat acesta

Rămas un fan al echipei, chiar dacă a spus că nu vrea să mai investească vreodată în fotbal, Cristi Borcea e convins că Dinamo, dacă are tot lotul valid, nu va avea probleme cu FCSB, în Duelul dintre cele două urmează să aibă loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Dacă Dinamo are echipa completă, cu Pușcaș, Karamoko, batem pe oricine. E foarte important numărul accidentaților, dar să facă și antrenamente cu echipa. Dacă își revine vreun fotbalist cu două – trei zile înainte de meci…E singurul derby adevărat al României, Dinamo – FCSB. E foarte bine că se joacă pe Arcul de Triumf, de-aia avem noi șanse mai mari. Faptul că evoluăm acolo și știm stadionul. Important este rezultatul, să mergem în Europa, nu ne interesează spectacolul acum”, a mai spus Borcea.