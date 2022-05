Cristi Boureanu, scandal la ziua Monicăi Belluci de România. Ce ar fi făcut politicianul părăsit de soție pentru Cristi Borcea

Cristian Boureanu este iar în mijlocul unui scandal de proporţii cu iubita lui, Cristina Belciu. Deși s-a despărţit de femeia care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”, Boureanu a fost prezent la ziua de naştere a acesteia. Tânăra a împlinit 25 de ani şi a dat o petrecere în Italia, unde a mers şi Boureanu.

Cristi Boureanu, scandal la ziua Monicăi Belluci de România

Cristian Boureanu, , a fost acuzat nu s-a dus pregătit la ziua fostei sale iubite. Fostul politician nu i-a luat flori aniversatei, iar la petrecere ar fi consumat mai mult alcool decât ar fi fost cazul, conform . Într-o intervenţie, Cristian Boureanu a negat toate aceste acuzaţii.

‘’Se scriu multe lucruri, unele adevărate, altele neadevărate. Să îi spuneți domnișoarei că a primit și flori, deși i-am făcut o surpriză că m-am dus, a primit și flori. În ciuda faptului că i-am făcut o surpriză și am ajuns sâmbătă pe seară, i-am dus și un buchet de flori. A avut mulți invitați, am fost unul dintre invitați, s-a simțit foarte bine, în rest nu am ce să comentez’’, a declarat Cristian Boureanu la Antena Stars

Tânăra a avut un accident de mașină

a trecut prin momente dificile după ce s-a lovit la cap şi la picior.

Fosta iubită a lui Boureanu, care este model şi actriţă, a suferit un şoc, dar se bucură că a purtat centura de siguranţă și a scăpat ușor în urma accidentului.

”Am avut un mic accident pe Iancu de Hunedoara. Mi-a tăiat calea cineva, mergând foarte încet. Am avut noroc că am avut centura și deși am fost împinsă efectiv în gardul care delimita șoseaua de partea de care circulă tramvaiul m-am lovit doar la cap și la picior. A fost destul de puternic impactul, cred că dacă nu aveam centura ieșeam prin parbriz.

M-am ales cu câteva vânătăi și cu mașina în service. În rest sunt bine, am avut o zi foarte lungă ieri. Dar fiarele se repară, vânătăile trec, contează cum tratăm fiecare situație. Totul se întâmplă cu un motiv, poate Dumnezeu m-a ferit de altceva, nu trebuia să ajung undeva”, a declarat Cristina Belciu pentru

Boureanu şi Belciu s-au despărţit

„Am decis de comun acord sa ne despărțim. Cu Cristi am rămas în relații bune, ne sunăm, vorbim, dar în calitate de prieteni, nu de iubiți. Suntem foarte siguri pe decizia luată și nu există șansă să reluăm relația.

Patru luni și jumătate a durat povestea noastră, am încheiat-o de curând. Am locuit împreună, ne-am înțeles foarte bine și pot spune că diferența de vârstă nu a fost motivul despărțirii, ci incompatibilitatea. Erau situații în care vedeam lucrurile altfel, astfel ca la un moment dat nu am mai putut trece peste ele. Cu fiica lui m-am înțeles bine, vorbesc în continuare și cu ea„, a declarat atunci Cristina Belciu.

Ce spune Boureanu despre despărțirea de Cristina

Şi despre despărţirea de iubita lui, Cristina Belciu.

„Cristina a fost cel mai bun și frumos cadou de la destin, pe care l-am primit în ultima perioadă. O dragoste neașteptată și împărtășită de amândoi, la maximum, care ne-a făcut să trecem peste orice judecăți și prejudecăți și să încercăm să fim împreună.

Cristina e matură și educată, cu un suflet excepțional și o inimă enormă, o fată cum nu credeam că o să întâlnesc și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus-o în viața mea. O veritabilă lady, cu un suflet de copil. Și care a reușit să-mi schimbe viața în bine mie și, mai ales, paradoxal, fetei mele, Ioana, pe care a reușit să o ajute să-și descopere pasiunea și talentul. Multumesc pentru tot, Cristina!”, a declarat Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu, părăsit pentru Cristi Borcea

Cristian Boureanu a fost căsătorit mai întâi cu Irina Boureanu, iar „ruptura” dintre ei s-a produs dintr-un motiv uluitor. Acesta a aflat că este înşelat de soţie chiar cu naşul de cununie. De supărare, a anunţat-o pe femeie că nu îşi va mai vedea fiica.

Fostul politician și-a refăcut viața cu Valentina Pelinel, în anul 2007. Nici acum n-a avut noroc, iar probleme lui s-au dovedit a fi cu repetiţie. A divorţat și de Valentina în 2014, după ce fostul fotomodel a început o relaţie cu Cristi Borcea.