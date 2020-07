Cristi Brancu, atac la Margherita de la Clejani: “La 28 de ani, e bine să mai curățăm cartofii și singuri!”. Ce spune despre Mario Fresh

Românul este specialist în a face haz de necaz și chiar dacă ne aflăm, încă, în plină epidemie COVID-19, cel puțin teoretic e bine să încercăm să rămânem, uneori, cu zâmbetul pe buze. Mai ales atunci când ne gândim la „vedetuțele” noastre, care ne „ecranează” televizoarele cu… făcute și mai ales cu nefăcute. Numai că, speranțele ne-au fost călcate, dur, în picioare. Nu mai râdem, plângem. Veți asista, dragi cititori, la unul dintre cele mai dure exemple…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În inventivitatea sa, pe meleagurile noastre s-a inventat profesia de…. analist monden. Cristi Brancu, pentru că despre el este vorba, este cel mai avizat dintre aceștia. Așadar, l-am rugat să-i „purice”, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.RO pe „actorii” care s-au remarcat pe scena mondenă, în timpul pandemiei. N-am zâmbit. Ne-am înfiorat.

Cristian Brancu, la prima vedere, e un tip zâmbitor. Chiar cozeur. Am fost colegi de școală și… vorba aceea, am mâncat aceleași sandvișuri și mi-a băut propriile beri. Și eu pe ale lui. Aflat în situația… primară de reporter, i-am propus să ne… distrăm: „Cristi, ce fac mondenii, pe timp de Pandemie?”. Răspunsul a fost neașteptat: „ Viol! Copii! Control Judiciar! Instigare Publică! Violență în sus, violență în jos!”. Of, Doamne…. asta parcă nu mai e România noastră….

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu, despre maladia mondenităților: De la Mario Fresh la Margherita de la Clejani: „Violență în sus, violență în jos!”

Reporterul a mușcat, din apus, din covrigul care îi amintea de vremurile facultății și apoi a reluat, observând că amabilul Brancu s-a transformat într-o Furie. Este acel Cristi Brancu, pe care nu-l cunoșteați până acum. N-a zâmbit, ci pur și simplu a răcnit… „În România modernă, post-COVID-19, nu prea mai e loc de umor. Ci de omor. Umorul rămâne o îndeletnicire artistică, dar, din păcate, artiștii sunt băgați în cuști și nu mai pot juca. Se deschid atâtea instituții, de la păcănele și la alte locuri de mai multă pierzanie, dar teatrele nu pot funcționa…… În schimb, în zona mondenă, cei care par a fi în principalele roluri, nu par…. a fi la fel de inspirați. După această pandemie, toate subiectele au fost legate de violență…” , spune Cristi.

Cunoscându-l pe Brancu, l-am tras de limbă. Știam că nu va rămâne dator: „Poate cel mai grav incident din acest an este legat de vloggerul Alexandru Bălan „Colo”, care, de multe ori, a postat pe youtube, cu foarte multe vizualizări și cu un sponsor foarte…. bine plasat. Să scrii sau să postezi ceva referitor despre plăcerea de a viola o minoră și de a fi violent cu o femeie, este incalificabil. Dacă nu ar fi existat mass-media, din acest punct de vedere, băiatul putea să câștige în continuare bani și… nu ar fi fost nicio problemă. S-a ajuns până acolo, încât să fie și reținut, dar numai în urma presiunii publice. El regretă fapta, dar sunt lucruri de ținut minte, pentru că publicul său este foarte tânăr și reacția lui, modul în care se exprimă și vede o femeie, s-ar putea să lase urme foarte adânci în mentalul unor copii. Cine știe, ei pot ajunge într-un club, undeva la mare și să-și amintească ce s-a întâmplat… ”

ADVERTISEMENT

Între Mario Fresh și fiica Andreei Esca

Discuția a continuat. Nu tocmai…. „freș”… Pentru că am ajuns la Mario Fresh. Un artist din anturajul lui Alex Velea. O lume care, sincer, nu-i este comună reporterului. Intervievatul, însă, atacă la baionetă. Cu o paranteză. Nici Cristi și nici cel care l-a intervievat nu au dorit să țintească în Andreea Esca. Ne este colegă de breaslă și unora ne-a fost și colegă de facultate. Dar veți afla motivul acestei paranteze.

„Un alt subiect a fost cel cu Mario Fresh, care era cu iubita lui, nimeni alta decât fiica Andreei Esca. Mai era un artist, de curând lansat, pe nume Jador. Se pare că au mers într-un club și că au intrat într-o altercație cu niște băieți. Ei credeau că sunt buricul pământului, în schimb, oamenii – văzând că sunt persoane cunoscute – au vrut să le dea cu flit. S-a ajuns la un conflict care a degenerat într-o bătaie crâncenă. Prin urmare, repet, violență în sus, violență în jos!”, a „tunat” interlocutorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sigur, rămân încă necunoscutele „persoane cunoscute”, având în vedere vârsta acelor copii și mai ales „bătaie crâncenă”. Dar acesta nu este nici un editorial și nici un articol de investigații.

Despre Margherita de la Clejani: „La 28 de ani, e bine să mai curățăm cartofii și singuri!”

Și taifunul nu s-a oprit. Chiar dacă am încercat să schimbăm discuția pe zona umoristică, n-a fost chip. Brancu a continuat, dur: „Am avut parte de violență, de agresivități, chiar și în zona feminină. Iată ce vedem în familia Clejanilor. Este vorba despre faptul că Margherita se află în mijlocul unui scandal în care, da, există și accente comice. Discutăm despre faptul că, adesea, se comportă precum o vedetă internațională. Înțeleg că are pretenții spectaculoase de la părinții ei, care, iată, îi satisfac orice capriciu. La vârsta de 28 de ani, e bine să mai curățăm cartofii și singuri, dar iată că părinții ei nu pot concepe că ea poate fi vinovată într-un subiect în care… a intrat în niște mașini…. a avut un comportament total necontrolat, se pare că ar fi consumat substanțe interzise…. Sigur, acțiunea este în derulare, însă de vină este… băiatul. Iar Ioniță din Clejani nu înțelege, în continuare, cum de Margherita nu l-a sunat pe el… Iată, la vârsta de 28 de ani, ești lângă iubitul tău și consideri că te poți descurca și singur. Acesta este un moment în care un copil nu este lăsat să se desprindă, un pic, de părinți…”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pământenii, maimuțele și politica

Cu cinismul din dotare, am forțat, totuși, nota. Am zis…. ok, de ce să nu și râdem, un pic. Totuși. Haz de necaz sau măcar pandemia nu ne-a luat, complet, mințile, cu toate… substanțele ei, mai mult sau mai puțin… interzise. Cristi Brancu a continuat, totuși, pe tema… Clejanilor.

„Este, însă, adevărat faptul că tatăl era mult mai abil în a se descurca într-o asemenea situație, decât un băiat care are, oricum…. câteva chestii neclare, în CV. Așadar, reacția amuzantă, chiar de râs, ar fi a Margheritei, care vorbește despre „verzișori”, povestește cum iese ea de la Hollywood, în timp ce noi, pământenii, maimuțele, suntem din România și nu înțelegem nimic… Dar, până la final, subiectul devine trist, pentru că vorbim despre o fată extrem de talentată și cu siguranță, ar trebui să se concentreze și – probabil și va concentra cu mintea și cu activitatea – către lucruri care să lase ceva în urmă, fiindcă are toate șansele”, a conchis interlocutorul nostru.

ADVERTISEMENT

Discuția cu Brancu a fost dură. Neașteptat de rece. Speram în câteva „glumițe”, pe timp de pandemie. N-a fost așa. Am scăpat, însă, de… Fresh și de Margherita. La final, Cristi a concluzionat: „În rest, poate că politica e de râs, dar să vedem cui îi dă mâna să râdă”.

Cristi Brancu, un lord la curtea mondenului

Cristian Brancu este absolvent al Școlii Superioare de Jurnalistică, din București. A făcut isorie, la Revista VIP, pe care a creat-o alături de Radu Țeposu (al cărui… ucenic a fost), de George Stanca și mai târziu, a ținut-o „pe picioare” alături de Alexandru David și de alți gazetari sau scriitori de succes, precum Ioan Buduca. A creat și a ajutat jurnaliști de prestigiu. Este, de foarte mulți ani, unul dintre cei mai populari realizatori TV din România, abordând atât subiecte din zona mondenă cât și din aria socială. După 12 ani de relație alături de prezentatoarea TV Oana Turcu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul românesc.