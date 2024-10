Cristi Brancu face marele anunț după 33 de ani de presă. “Mi se pare că noi, cei din monden, suntem mai apropiați de Patriarhie decât cei din politică sau justiție” Exclusiv

Peste câteva zile, Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii ”Exclusiv VIP” de la Prima TV, va împlini 33 de ani de când este jurnalist. Prezentator TV, om de radio și presă scrisă, speaker, prezentator de evenimente și profesor în comunicare, Cristi este la fel de îndrăgostit de meseria sa ca în prima zi.

Cristi Brancu, între prima dragoste sau o viață agitată?

Cunoscut de toată presa din Romînia, Cristi Brancu este unul dintre cei mai titrați jurnaliști. Anii de experiență își spun cuvântul, mai ales în direct, atunci când prezentatorul se poate confrunta cu neprevăzute. Fie că întârzie un invitat, fie că intervin probleme tehnice, Cristi a știu mereu cum să facă față situației.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, celebra vedetă de la Prima Tv a dezvăluit dedesupturi din spatele camerelor, dar și cum au fost începuturile lui în presă. Totul în rândurile de mai jos.

De câți sunteţi ani la Prima Tv?

– Cristi Brancu: În decembrie vom împlini patru ani. Practic, va fi al optulea sezon. O viață plină de agitație, având în vedere că suntem în direct de luni până vineri și toată lumea trece pe la noi.

Edițiile emisiunilor dumneavoastră sunt foarte bine documentate și subiectele variate. Câți oameni se află în echipa emisiunii Exclusiv VIP cu Cristi Brancu?

– Depinde de care oameni mă întrebi. Echipa mea este formată din cinci oameni: producător, redactori și bucătarul, care este angajatul meu. Am vrut eu să îl iau pe semnătură, ca să nu vină altcineva prin oale. Oana (n.r.: Oana Turcu), de asemenea, este parte din echipă și este și asociată, pentru că noi suntem o coproducție aici.

Prima Tv vine cu cea mai mare parte, noi venim cu partea editorială și alte părți, pe care le-am agreat. În plus, există partea tehnică, de PR, marketing și management. Echipa editorială nu este numeroasă. Suntem însă foarte experimentați și de multe ori ne ajută memoria să facem treabă foarte bună. Pe 1 noiembrie, eu împlinesc 33 de ani de când sunt aici (n.r.: în presă și televiziune). Îi cunosc pe toți și mă asigur că nu spunem altceva decât ceea ce trebuie.

„Am început ca reporter sportiv”

Dacă nu ar fi fost “monden” în viața dumneavoastră, ce altceva ar fi fost?

– Eu am început ca reporter sportiv în 1991, odată cu nașterea revistei VIP. La sfârșitul lui 1992 am trecut și în monden, dar am continuat să lucrez cu George Stanca la Evenimentul Zilei, pe tot ceea ce însemna Rapid. Am fost reporter sportiv până în 1995.

Sunt convins că orice ziarist meseriaș citește presa din toate domeniile: monden, actualitate, sport, social, politic, economic. În orice situație, orice am prezentat, m-am priceput. Așa că, puneți-mă oriunde că, ce să vezi, o să știu ce să spun!

Acum, când faceți revista presei dimineața, ce citiți mai întâi: presă mondenă sau actualitate internă?

– Mai întâi, de când cu războiul și cu , citesc actualitatea internă, 4-5 site-uri importante, după care trecem la mondenele noastre, pe care acum, vă spun sincer, le citim la 00:00. Adică luăm și citim Fanatik și altele, și altele și altele. Vedem ce se dă și a doua zi, iar apoi, începem cu lucrurile serioase, să vedem ce se întâmplă pe planetă, unde mai cade vreo bombă.

Ce face prezentatorul de la Prima Tv când rămâne fără invitat în direct: „Am vorbit 20 de minute”

Ce se întâmplă într-o emisiune care se transmite în regim direct, dacă un invitat nu ajunge la timp sau se răzgândește?

– Pentru evenimente de acest gen, există materiale. Noi luăm interviuri pe unde ne ducem, așa că, dacă de exemplu nu vine cineva, aveam materiale astfel încât să acoperim până vine. Mi s-a întâmplat, de exemplu, acum vreo 10 ani, o situație de acest fel.

trebuia să vină la emisiune și cu un minut înainte, mi-a spus că e la marginea Bucureștiului și ajunge în 20 de minute. Și, am vorbit 20 de minute. A mai fost o problemă când a murit maestrul Radu Beligan, trebuia să vină în platou la noi un mare actor și nu a mai ajuns. Prin urmare, aveam vorbele la noi, avem și bucătar, gătim până cade lumina!

Cristi Brancu, sfat pentru tinerii studenţi

Dacă ar fi să vorbiți cu un student, un tânăr jurnalist care ar vrea să aleagă pentru viitorul său acest domeniu – showbiz/monden – domeniu controversat în România, foarte controversat, ce i-ați spune?

– Aș spune că există lucruri mai controversate decât noi. Uitați-vă la ce se întâmplă în politică. Pe vremuri se spunea: Domnule, monden… fripturi, petreceri” Hai să fim serioși! Hai să ne uităm ce se întâmplă în economie și în toate procesele, câți oameni au furat în țara asta și sub ce formă.

Sincer, mi se pare că noi, cei din monden, suntem mai apropiați de Patriarhie decât cei din politică sau justiție. Așa că, din punctul acesta de vedere, pe orice student, pentru că am avut mulți cărora le-am fost profesor, îl îndemn să facă ce le spune inima. Dacă îi place acel lucru să se ducă și niciodată să nu facă altceva decât ceea ce știe. Dacă dorința de a afla l-ar face să se trezească în orice moment și să plece pe loc la un subiect, înseamnă că este făcut pentru meseria asta!

Astăzi, plaja este atât de largă. Există online, presă scrisă, televiziune și nu ai cum să nu te impui dacă ești bun. Înainte erau două trei reviste, două trei televiziuni, puteai să aștepți mult și bine. Astăzi, dacă ești bun, poți să explodezi în orice secundă.

Întâmplarea care i-a marcat cariera prezentatorului Tv

Spuneți-ne o întâmplare din cariera aceasta lungă, frumoasă și de admirat a dumneavoastră, în presa mondenă. O întâmplare care v-a marcat.

O să fie o chestie de suflet, pe care o spun și atunci când vreau să definesc ce înseamnă meseria noastră. Am zis la un moment dat într-un capitol de carte, lucrurile pe care le-am trăit cu maestrul Gheorghe Dinică. Primesc un telefon. Era doamna Gabi Dinică care îmi zice: Gigi vrea să vorbească cu tine” Doamna Gabi îi spunea Gigi domnului Dinică.

Și domnul Dinică, cu vocea dânsului inconfundabilă, îmi spune: Mulțumesc, domnule Brancu! Foarte frumoase cuvinte ați spus. Îmi place că ați surprins drumul nostru, al actorilor, în căutarea fericirii. Ceea ce mi s-a părut, de fapt, că este esența lucrurilor pe care și noi le facem în meseria noastră. Dacă noi spunem lucruri care îi ajută pe oameni, și bune și rele, astfel încât să fie cu un pas în plus către fericire, înseamnă că ne-am făcut treaba.

Aveţi o urare pentru Prima Tv, în ziua petrecerii lor aniversare?

Îi doresc Primei TV câți mai mulți ani plini de adevăr, consistență și decență. Îmi amintesc că, în ziua în care m-am întâlnit cu patronatul Prima Tv, ca să batem palma, mi-a spus așa: Domnule Brancu, să fie decent. Postul este decent și aveam datoria să facem lucrurile frumoase. Și uite că lucrurile pot să fie și comerciale și bune.