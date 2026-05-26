Cristi Chivu, 45 de milioane de euro pentru puștiul minune! Inter, luptă grea cu Barcelona și Arsenal

Cristi Chivu este fără doar și poate cel mai în vogă antrenor român din prezent. Tehnicianul a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa în primul său sezon ca „principal” la Inter Milano, astfel că . În acest context, Chivu vrea să aducă la echipă un jucător de perspectivă.

Cristi Chivu sparge banca pentru puștiul minune din Italia

În ciuda faptului că Inter a câștigat două trofee în actualul sezon, formația din Milano trebuie să aducă noi jucători, actualul lot fiind unul destul de îmbătrânit. Dacă în vara trecută nu s-au investit foarte mulți bani în mercato, situația din acest an ar putea sta cu totul diferit, cum Cristi Chivu își dorește un fotbalist talentat.

Mai exact, tehnicianul român și-l dorește la Inter pe Marco Palestra, un fundaș lateral dreapta împrumutat la Cagliari de la Atalanta. Lupta nu va fi deloc ușoară, Barcelona și Arsenal fiind interesate de serviciile fotbalistului. Pentru a câștiga „lupta”, formația din Milano a pus deja o ofertă de 40 milioane de euro pe masă, cu un alt bonus de 5 milioane de euro, așa cum anunță .

🚨 BREAKING: Inter have already submitted an offer of €40M + €5M bonus for Marco Palestra. 🇮🇹⚫️🔵 The interest has been growing more insistent in recent hours. [Corriere Della Sera] — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_)

Cine este Marco Palestra, jucătorul dorit de Cristi Chivu

Marco Palestra (21 de ani) a început fotbalul la Assago, ca după să fie legitimat la Academia Inter preț de un an, ulterior făcând pasul la grupele de juniori ai celor de la Atalanta. Palestra a trecut prin toate grupele de Primavera, ca în 2024 să facă pasul la echipa mare a formației din Bergamo.

După 16 meciuri înregistrate în toate competițiile pentru Atalanta, Marco Palestra a fost împrumutat în vara anului trecut la Cagliari, iar de atunci cariera sa a luat o altă turnură. Fundașul a acumulat 37 de partide în Serie A, a marcat un gol și a livrat patru pase decisive. Totodată, Palestra a debutat la echipa națională a Italiei, pentru care a adunat două selecții. În ultimul sezon, cota de piață a jucătorului a explodat: de la 3,5 milioane de euro, la 30 de milioane de euro!

Fundașul lateral măsoară 1,86 metri și este extrem de talentat. Acesta se remarcă prin maturitatea de care dă dovadă în joc, dar și prin fazele spectaculoase, acesta depășindu-și cu ușurință adversarii, tehnica sa fiind superioară. .

