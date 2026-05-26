Sport

Cristi Chivu, 45 de milioane de euro pentru puștiul minune! Inter, luptă grea cu Barcelona și Arsenal

Cristi Chivu vrea să îl transfere pe puștiul minune din Italia! Inter duce o luptă grea pentru semnătura jucătorului, Barcelona și Arsenal dorind să îl aducă pe Marco Palestra.
Iulian Stoica
26.05.2026 | 13:47
Cristi Chivu 45 de milioane de euro pentru pustiul minune Inter lupta grea cu Barcelona si Arsenal
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu sparge banca pentru puștiul minune! Inter, luptă grea cu Barcelona și Arsenal. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este fără doar și poate cel mai în vogă antrenor român din prezent. Tehnicianul a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa în primul său sezon ca „principal” la Inter Milano, astfel că oficialii clubului au încredere deplină în strategia sa. În acest context, Chivu vrea să aducă la echipă un jucător de perspectivă.

Cristi Chivu sparge banca pentru puștiul minune din Italia

În ciuda faptului că Inter a câștigat două trofee în actualul sezon, formația din Milano trebuie să aducă noi jucători, actualul lot fiind unul destul de îmbătrânit. Dacă în vara trecută nu s-au investit foarte mulți bani în mercato, situația din acest an ar putea sta cu totul diferit, cum Cristi Chivu își dorește un fotbalist talentat.

ADVERTISEMENT

Mai exact, tehnicianul român și-l dorește la Inter pe Marco Palestra, un fundaș lateral dreapta împrumutat la Cagliari de la Atalanta. Lupta nu va fi deloc ușoară, Barcelona și Arsenal fiind interesate de serviciile fotbalistului. Pentru a câștiga „lupta”, formația din Milano a pus deja o ofertă de 40 milioane de euro pe masă, cu un alt bonus de 5 milioane de euro, așa cum anunță Corriere Della Sera.

Cine este Marco Palestra, jucătorul dorit de Cristi Chivu

Marco Palestra (21 de ani) a început fotbalul la Assago, ca după să fie legitimat la Academia Inter preț de un an, ulterior făcând pasul la grupele de juniori ai celor de la Atalanta. Palestra a trecut prin toate grupele de Primavera, ca în 2024 să facă pasul la echipa mare a formației din Bergamo.

ADVERTISEMENT
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24.ro
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene

După 16 meciuri înregistrate în toate competițiile pentru Atalanta, Marco Palestra a fost împrumutat în vara anului trecut la Cagliari, iar de atunci cariera sa a luat o altă turnură. Fundașul a acumulat 37 de partide în Serie A, a marcat un gol și a livrat patru pase decisive. Totodată, Palestra a debutat la echipa națională a Italiei, pentru care a adunat două selecții. În ultimul sezon, cota de piață a jucătorului a explodat: de la 3,5 milioane de euro, la 30 de milioane de euro!

ADVERTISEMENT
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina...
Digisport.ro
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului

Fundașul lateral măsoară 1,86 metri și este extrem de talentat. Acesta se remarcă prin maturitatea de care dă dovadă în joc, dar și prin fazele spectaculoase, acesta depășindu-și cu ușurință adversarii, tehnica sa fiind superioară. Rămâne de văzut dacă Inter va reuși să pună mâna pe Marco Palestra.

ADVERTISEMENT
  • 30 de milioane de euro este cota lui Marco Palestra
  • 46 de meciuri, un gol și patru pase decisive a adunat fundașul la nivelul Serie A
Panică pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a făcut anunțul: „Vor...
Fanatik
Panică pentru Mirel Rădoi în Turcia! Bașkanul lui Gaziantep a făcut anunțul: „Vor exista discuții cu staff-ul tehnic!”
Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi...
Fanatik
Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi ne-am gândit la Oblak”
Marius Şumudică pune la zid Rapidul după sezonul ratat: „La cum arată echipa,...
Fanatik
Marius Şumudică pune la zid Rapidul după sezonul ratat: „La cum arată echipa, nici nu prinde play-off-ul la anul!”. Explicaţiile colapsului
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna...
iamsport.ro
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna pe Steaua: 'Mi-a zis Păunescu dacă vreau'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!