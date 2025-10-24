Sport

Cristi Chivu a aflat când ar putea câștiga primul trofeu pe banca lui Inter! Va întâlni fosta adversară a FCSB-ului

Inter traversează un moment foarte bun sub comanda lui Cristi Chivu, iar tehnicianul român va avea oportunitatea să cucerească un prim trofeu pe banca „nerazzurrilor” chiar în acest an.
Bogdan Mariș
24.10.2025 | 22:15
Cristi Chivu a aflat cand ar putea castiga primul trofeu pe banca lui Inter Va intalni fosta adversara a FCSBului
ULTIMA ORĂ
Când ar putea Cristi Chivu să câștige primul trofeu pe banca lui Inter. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Șefii Serie A au anunțat oficial când se vor disputa cele trei partide ale ediției din acest an a Supercupei Italiei. Printre cele patru echipe participante se numără și Inter, iar Cristi Chivu va avea oportunitatea să cucerească primul său trofeu ca antrenor principal al „nerazzurrilor”.

Când ar putea Cristi Chivu să cucerească primul trofeu pe banca lui Inter

Inter a obținut calificarea pentru Supercupa Italiei după ce a ocupat locul 2 în sezonul trecut de Serie A. Alături de formația pregătită de Cristi Chivu, vor mai participa campioana Napoli și cele două finaliste din sezonul trecut al Cupei Italiei, învingătoarea Bologna și învinsa AC Milan.

ADVERTISEMENT

Ca și la precedentele două ediții, mini-turneul se va disputa la Riyadh, în Arabia Saudită, însă de această dată partidele vor avea loc în decembrie, nu în ianuarie ca până acum. Prima semifinală, cea dintre Napoli și AC Milan, se va disputa joi, 18 decembrie, iar a doua partidă din penultimul act, Bologna – Inter, va avea loc vineri, 19 decembrie.

Finala este programată luni, 22 decembrie. Toate cele trei jocuri se vor disputa începând cu ora locală 22:00 (21:00 în România, 20:00 în Italia). Fără îndoială, Inter pornește cu prima șansă în semifinală contra echipei care s-a impus recent cu 2-1 pe terenul FCSB-ului în Europa League, însă trupa lui Chivu ar avea o misiune mult mai dificilă în ultimul act.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în...
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național

Ce trofee a câștigat Cristi Chivu ca jucător la Inter

În cele șase sezoane petrecute la Inter ca fotbalist, Cristi Chivu a avut realizări fabuloase, câștigând nu mai puțin de 9 trofee. Cel mai prețios este UEFA Champions League, cucerit în sezonul 2009-2010 sub comanda lui Jose Mourinho, însă fostul fundaș mai are în palmares trei titluri în Serie A, două Cupe, două Supercupe și Campionatul Mondial al Cluburilor.

ADVERTISEMENT
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai...
Digisport.ro
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe

În Supercupa Italiei, competiție din care ar putea proveni primul său trofeu ca antrenor, Cristi Chivu a disputat nu mai puțin de șase finale, cinci cu Inter și una cu AS Roma. A triumfat alături de „nerazzurri” în 2008 și 2010, însă de patru ori, în 2006, 2007, 2009 și 2011, echipele sale au fost învinse.

Rezultate SuperLiga, etapa 14. FC Argeș – Dinamo 1-1. Cele două echipe caută...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 14. FC Argeș – Dinamo 1-1. Cele două echipe caută golul victoriei
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt,...
Fanatik
Ce a scris Horațiu Feșnic în raport! De ce a fost, de fapt, eliminat Roche în două minute pe finalul meciului Csikszereda – Petrolul
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de...
Fanatik
Dezvăluire șoc! Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce...
iamsport.ro
NEAȘTEPTAT! Cum l-a numit Cornel Dinu pe Boloni, la ani distanță după ce și-au împărțit lovituri: 'Am rămas surprins!' Stelistul a dat același răspuns
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!