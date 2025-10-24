Cristi Chivu a aflat când ar putea câștiga primul trofeu pe banca lui Inter! Va întâlni fosta adversară a FCSB-ului

ADVERTISEMENT

Șefii Serie A au anunțat oficial când se vor disputa cele trei partide ale ediției din acest an a Supercupei Italiei. Printre cele patru echipe participante se numără și Inter, iar Cristi Chivu va avea oportunitatea să cucerească primul său trofeu ca antrenor principal al „nerazzurrilor”.

Când ar putea Cristi Chivu să cucerească primul trofeu pe banca lui Inter

Inter a obținut calificarea pentru Supercupa Italiei după ce a ocupat locul 2 în sezonul trecut de Serie A. Alături de formația pregătită de Cristi Chivu, vor mai participa campioana Napoli și cele două finaliste din sezonul trecut al Cupei Italiei, învingătoarea Bologna și învinsa AC Milan.

Ca și la precedentele două ediții, mini-turneul se va disputa la Riyadh, în Arabia Saudită, însă de această dată partidele vor avea loc în decembrie, nu în ianuarie ca până acum. Prima semifinală, cea dintre Napoli și AC Milan, se va disputa joi, 18 decembrie, iar a doua partidă din penultimul act, Bologna – Inter, va avea loc vineri, 19 decembrie.

Finala este programată luni, 22 decembrie. Toate cele trei jocuri se vor disputa începând cu ora locală 22:00 (21:00 în România, 20:00 în Italia). Fără îndoială, Inter pornește cu prima șansă în semifinală contra , însă trupa lui Chivu ar avea o misiune mult mai dificilă în ultimul act.

Ce trofee a câștigat Cristi Chivu ca jucător la Inter

În cele șase sezoane petrecute la Inter ca fotbalist, Cristi Chivu a avut realizări fabuloase, câștigând nu mai puțin de 9 trofee. Cel mai prețios este , însă fostul fundaș mai are în palmares trei titluri în Serie A, două Cupe, două Supercupe și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În Supercupa Italiei, competiție din care ar putea proveni primul său trofeu ca antrenor, Cristi Chivu a disputat nu mai puțin de șase finale, cinci cu Inter și una cu AS Roma. A triumfat alături de „nerazzurri” în 2008 și 2010, însă de patru ori, în 2006, 2007, 2009 și 2011, echipele sale au fost învinse.