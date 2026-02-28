Cristi Chivu a aflat când se joacă marele derby pentru Scudetto! Inter Milano, program complicat

ADVERTISEMENT

Este clar că pentru Inter tot focusul în acest sezon este pe câștigarea titlului în Serie A. Chiar dacă echipa sa are un avans de 10 puncte în clasament, Cristi Chivu este nevoit să lucreze la moralul jucătorilor după eliminarea din Champions League.

Program dificil pentru Interul lui Cristi Chivu în Serie A

În ciuda faptului că au apărut zvonuri conform cărora Chivu ar urma să fie înlăturat la finalul sezonului și în locul său să vină Diego Simeone, se pare că șefii Interului sunt și să-i prelungească înțelegerea.

Totul, însă, depinde de câștigarea ”scudetto”, iar pentru Cristi Chivu urmează o perioadă de foc. Luna martie este una decisivă în lupta la titlu, deoarece pe ”nerazzurri” îi așteaptă trei jocuri extrem de grele.

Conform , Liga Italiană a anunțat programul partidelor din etapele 28, 29 și 30 din Serie A, în care Inter va întâlni AC Milan, Atalanta și Fiorentina. Este o perioadă în care echipa lui Chivu se poate desprinde în câștigătoare sau, în caz contrar, clasamentul se va strânge și finalul de sezon va fi pe muchie de cuțit.

Milan – Inter, duminică, 8 martie, ora 21:45 (etapa 28)

Inter – Atalanta, sâmbătă, 14 martie, ora 16:00 (etapa 29)

Fiorentina – Inter, duminică, 22 martie, ora 21:45 (etapa 30)

Care este avantajul Interului

Este clar că luna martie va fi extrem de importantă pentru Chivu, însă există și un avantaj în ceea ce privește întâlnirea cu Atalanta. Jocul este programat exact între ”dubla” pe care formația lui Raffaele Palladino o va avea cu Bayern Munchen în optimile de finală ale Champions League.

Până la acea serie de jocuri ce pare decisivă în , Inter primește vizita lui Genoa, patronată de Dan Șucu. Meciul din runda cu numărul 27 este programat sâmbătă, 28 februarie, de la ora 21:45.

Apoi, pentru trupa lui Cristi Chivu urmează la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis marți, 3 martie, de la ora 22:00, duelul din deplasare cu revelația Como, care contează pentru prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei.

Clasament Serie A

Cu 12 etape înainte de finalul sezonului din Serie A, Inter are un avans de 10 puncte față de AC Milan, principala contracandidată în lupta la titlu, și 14 puncte față de Napoli, campioana en-titre, și AS Roma.