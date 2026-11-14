Cristi Chivu a aflat ce planuri de viitor are Pio Esposito!

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. Unul dintre ”actorii principali” ai victoriei istorice a fost Pio Esposito (22 de ani). Fotbalistul format în academia lui Inter a marcat o „dublă” și a adus prima victorie a Italiei împotriva ”cocoșilor galici” de pe teren propriu din ultimii 64 de ani.

Pio Esposito și-a decis viitorul

Evoluțiile jucătorului lui Inter au stârnit interesul mai multor cluburi care ar dori să obțină semnătura sa. Totuși, după victoria care a urcat Italia pe primul loc al grupei din Liga Națiunilor, agentul fotbalistului a spulberat speranțele competitoarelor. Astfel, Cristian Chivu s-ar putea bucura pentru mult timp de serviciile lui Pio Esposito.

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”Pio va rămâne cu siguranță la Inter mulți ani ; este ca o a doua piele pentru el. Comparația dintre Pio Esposito și Meazza? Vedem totul cu seninătate și echilibru. Trăiesc cu această idee: ne culcăm seara știind că totul s-ar putea termina dimineața. Asta ne permite să nu ne amețim gândindu-ne la anumite lucruri. Am primit vești de la Pio Esposito după meciul cu Franța? Viitorul lui Pio este la Inter, fără îndoială. Clubul a arătat întotdeauna atașament și recunoștință”, a spus Mario Giuffredi, agentul lui Francesco Pio Esposito, potrivit .

Vârful de 22 de ani a devenit un jucător de bază pentru echipa de pe ”Giuseppe Meazza”. În acest sezon, Pio Esposito a jucat în toate meciurile din Serie A și . Singurele meciuri în care Cristi Chivu a decis să nu îl utilizeze au fost contra lui Real Madrid (1-2) și contra lui Șahtior Donețk (1-0).

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4 goluri a reușit Pio Esposito în acest sezon

a reușit Pio Esposito în acest sezon 50.000.000 de euro este cota de piață a fotbalistului italian, conform

Pio Esposito are cifre mai bune la națională decât aveau alte vedete la 22 de ani

Atacantul lui Inter a uimit lumea fotbalului după ce a strâns nouă goluri în 14 meciuri pentru prima reprezentativă a Italiei. Astfel, comparativ cu cifrele înregistrate până la vârsta de 22 de ani de marii jucători, Pio Esposito impresionează. O diferență covârșitoare ar fi între el și actualul câștigător al Balonului de Aur, Harry Kane. Britanicul marcase numai un gol.

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Totodată, Pio Esposito a marcat mai multe goluri și decât Robert Lewandowski. Fostul atacant al lui Bayern Munchen și FC Barcelona avea 6 goluri pentru naționala Poloniei până la 22 de ani. Același număr de reușite l-a înregistrat și colegul său de la echipa de club, Lautaro Martinez.

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O diferență mare este și în cazul vedetelor care au devansat performanța lui Pio Esposito. Cristiano Ronaldo reușise 15 goluri pentru naționala Portugaliei până la 22 de ani, în timp ce Kylian Mbappe și-a trecut în cont o reușită în plus. Lider absolut dintre jucătorii activi în prezent este Erling Haaland. Norvegianul a marcat de 20 de ori.