Sport

Cristi Chivu a ajuns la 7 victorii consecutive cu Inter, iar Mircea Lucescu a dat verdictul: „Au șanse! Am mare încredere în el”

Cristi Chivu și echipa sa, Inter, au învins categoric pe Union SG, 4-0, în Belgia, și au ajuns astfel la 7 victorii consecutive în toate competițiile. Ce a spus Mircea Lucescu despre performanța românului.
Mihai Alecu
22.10.2025 | 16:44
Cristi Chivu a ajuns la 7 victorii consecutive cu Inter iar Mircea Lucescu a dat verdictul Au sanse Am mare incredere in el
Ce spune Mircea Lucescu după ce Inter a bătut din nou și are 7 victorii consecutive
ADVERTISEMENT

Parcursul pe care Inter îl are sub comanda lui Chivu îl încântă pe selecționerul Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu îl laudă pe Cristi Chivu după victoria categorică a lui Inter din Champions League

Acesta îi remarcă meritele fostului internațional român și spune că trupa italiană are șanse din nou să joace în finala Champions League.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar în condițiile în care joacă din 3 în 3 zile. Face o treabă foarte bună, să știți. La fiecare dintre meciuri a făcut schimbări importante și a ținut toți jucătorii în priză. Bravo lui, face o treabă bună acolo!

La cum au început sezonul cei de la Inter au șanse (n.r. să ajungă din nou în finala Champions League). Sunt însă o mulțime de echipe bune, ați văzut ce rezultate sunt. E important că are un ritm al rezultatelor excelente, iar toată echipa este motivată. Vine meciul cu Napoli și înseamnă foarte mult.

ADVERTISEMENT
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului....
Digi24.ro
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin

Două echipe de Champions League, cu un nivel ridicat. Am mare încredere în Chivu, a început foarte bine totul. Are rezultate și reușește să nu fie discutat, criticat. Rezultatele sunt cele care contează enorm de mult”, a declarat Mircea Lucescu pentru Digisport.

ADVERTISEMENT
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

Ultimele 7 partide jucate de Inter și câștigate

  • Union SG – Inter 0-4
  • AS Roma – Inter 0-1
  • Inter – Cremonese 4-1
  • Inter – Slavia Praga 3-0
  • Cagliari – Inter 0-2
  • Inter – Sassuolo 2-1
  • Ajax – Inter 0-2

Ce a schimbat Cristi Chivu la Inter după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi

Jurnaliștii din Italia au analizat modul în care Cristi Chivu și-a pus amprenta pe jocul celor de la Inter după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi. Aceștia au punctat că echipa era cu moralul la pământ după ce a pierdut finala Champions League într-un mod rușinos, 0-5, cu PSG, iar românul a reușit să readucă încredere în vestiar și să-i facă pe jucători să aibă din nou curaj în evoluții.

De asemenea, italienii au notat că antrenorul nu a schimbat sistemul de joc, dar cere și există o viteză mai mare în transmiterea paselor, iar mingea ajunge mai rar la portar și este mai prezentă în careul advers decât în careul propriu. Nu în ultimul rând, atmosfera de familie, care a fost surprinsă în imagini, după victoria cu 1-0 de la Roma, este un alt punct de schimbare extrem de important pentru cei de la Inter.

ADVERTISEMENT
Starul lui Real Madrid, decizie drastică: vrea să plece de pe Santiago Bernabeu!
Fanatik
Starul lui Real Madrid, decizie drastică: vrea să plece de pe Santiago Bernabeu!
„Nu știu nimic”. Replica neașteptată a lui Cisotti la conferință înainte de FCSB...
Fanatik
„Nu știu nimic”. Replica neașteptată a lui Cisotti la conferință înainte de FCSB – Bologna
Elias Charalambous a spus totul despre relația sa cu Gigi Becali și MM...
Fanatik
Elias Charalambous a spus totul despre relația sa cu Gigi Becali și MM Stoica înainte de FCSB – Bologna: „Nu voi sta niciodată agățat de un contract”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua...
iamsport.ro
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!