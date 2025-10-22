Cristi Chivu a ajuns la 7 victorii consecutive cu Inter, iar Mircea Lucescu a dat verdictul: „Au șanse! Am mare încredere în el”

ADVERTISEMENT

Parcursul pe care Inter îl are sub comanda lui Chivu îl încântă pe selecționerul Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu îl laudă pe Cristi Chivu după victoria categorică a lui Inter din Champions League

Acesta îi remarcă meritele fostului internațional român și spune că trupa italiană are șanse din nou să joace în finala Champions League.

„Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar în condițiile în care joacă din 3 în 3 zile. Face o treabă foarte bună, să știți. La fiecare dintre meciuri a făcut schimbări importante și a ținut toți jucătorii în priză. Bravo lui, face o treabă bună acolo!

La cum au început sezonul cei de la Inter au șanse (n.r. să ajungă din nou în finala Champions League). Sunt însă o mulțime de echipe bune, ați văzut ce rezultate sunt. E important că are un ritm al rezultatelor excelente, iar toată echipa este motivată. Vine meciul cu Napoli și înseamnă foarte mult.

Două echipe de Champions League, cu un nivel ridicat. Am mare încredere în Chivu, a început foarte bine totul. Are rezultate și reușește să nu fie discutat, criticat. Rezultatele sunt cele care contează enorm de mult”, a declarat Mircea Lucescu pentru .

Ultimele 7 partide jucate de Inter și câștigate

Union SG – Inter 0-4

AS Roma – Inter 0-1

Inter – Cremonese 4-1

Inter – Slavia Praga 3-0

Cagliari – Inter 0-2

Inter – Sassuolo 2-1

Ajax – Inter 0-2

Ce a schimbat Cristi Chivu la Inter după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi

Jurnaliștii din Italia au analizat și-a pus amprenta pe jocul celor de la Inter după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi. Aceștia au punctat că echipa era cu moralul la pământ după ce a pierdut finala Champions League într-un mod rușinos, 0-5, cu PSG, iar românul a reușit să readucă încredere în vestiar și să-i facă pe jucători să aibă din nou curaj în evoluții.

De asemenea, nu a schimbat sistemul de joc, dar cere și există o viteză mai mare în transmiterea paselor, iar mingea ajunge mai rar la portar și este mai prezentă în careul advers decât în careul propriu. Nu în ultimul rând, atmosfera de familie, care a fost surprinsă în imagini, după victoria cu 1-0 de la Roma, este un alt punct de schimbare extrem de important pentru cei de la Inter.