Cristi Chivu a avut oferte de la doi granzi din SuperLiga! Motivul pentru care a refuzat să vină în România

Cristi Chivu (45 de ani) a devenit campion în Italia cu Inter Milano și ca antrenor, la chiar primul său sezon pe banca acestei echipe, și este fără îndoială unul dintre cei mai în vogă tehnicieni din Europa și din lume în acest moment. După cum se știe deja foarte bine, el și-a început acest drum la grupele de copii și juniori de la clubul de pe „Giuseppe Meazza”, iar ulterior, în stagiunea precedentă, a preluat Parma pe final de campionat, într-o situație foarte complicată în lupta pentru evitarea retrogradării, reușind în cele din urmă să atingă acest deziderat.

Cristi Chivu, campion în Italia cu Inter Milano, s-ar fi putut afla în prezent în SuperLiga. Ce oferte a refuzat

Parcursul lui Chivu în antrenorat ar fi putut fi însă unul cu totul diferit. În ultimii ani, el a avut oferte din România, atât de la Rapid, cât și de la CFR Cluj, dar și dinspre FRF, pentru preluarea naționalei U21 a României, dar a decis de fiecare dată să nu dea curs unei reveniri în țară, tocmai pentru că și-a dorit în tot acest timp să facă lucrurile pas cu pas, ci să nu înceapă direct la nivel de seniori.

„Știți sau nu știți, Chivu a avut oferte din SuperLiga. Chivu a fost dorit și de Dan Șucu la Rapid, e o informație sută la sută. Chivu a fost dorit și de Neluțu Varga la CFR Cluj, chiar în toamna trecută. Chivu a fost dorit și la echipa națională de tineret, dar de fiecare dată Cristi Chivu a refuzat, a spus: ‘Am pornit de jos și o să încerc să îmi fac drumul meu, nu sar direct la seniori și la echipele mari’. Apropo de Primavera, Parma, unde a salvat echipa, și acest titlu cu Inter”, a subliniat Cristi Coste cu ocazia unei intervenții video avute de la Milano

Ce înseamnă pentru România performanța lui Cristi Chivu

ce reprezintă reușita lui Chivu din Italia pentru întreaga societate românească în acest moment: „Marele eveniment fotbalistic al momentului este faptul că românul Cristi Chivu a câștigat din primul sezon titlul de campion cu Internazionale Milano. A fost 2-0 cu Parma, meci decisiv, îi trebuia doar un egal, dar până la urmă Inter se respectă și câștigă partida. După părerea mea, o performanță absolut colosală și nu mă feresc de cuvinte. Și subliniez încă o dată: colosală! Este o performanță colosală a românului Cristi Chivu.

Din primul sezon, la o echipă grea, într-un campionat dificil, într-un campionat care i-a fost ostil. Toți parcă la un moment dat se coalizaseră să nu câștige românul titlu. Dar Chivu reușește performanța vieții lui de până acum, bineînțeles. Cred că va mai avea multe. Și ia titlul de campion al Italiei, câștigă Lo Scudetto, ceea ce n-a reușit nimeni, nici măcar regretatul Mircea Lucescu n-a putut să facă acest lucru. Încă o dată subliniez, este o performanță uriașă și evident acesta va fi Breaking News-ul anului, indiferent ce se va întâmpla, cu Cristi Chivu care a câștigat titlul de campion”.

