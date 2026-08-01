Sport

Cristi Chivu a cerut noi transferuri la Inter după victoria cu Manchester City. Care este postul vizat în mod special

Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins Manchester City! Antrenorul român a cerut noi transferuri la echipă și a anunțat obiectivul pentru perioada următoare
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.08.2026 | 20:22
Cristi Chivu a cerut noi transferuri la Inter dupa victoria cu Manchester City Care este postul vizat in mod special
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Cristi Chivu a cerut noi transferuri la Inter după victoria cu Manchester City. Foto: Profimedia
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Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a învins Manchester City într-un meci amical disputat la Hong Kong după executarea loviturilor de departajare. La finalul partidei, antrenorul român a fost întrebat, printre altele, dacă are nevoie de noi transferuri în această fereastră de mercato. 

Ce transfer vrea Cristi Chivu la Inter Milano după victoria cu Manchester City din amical

Și a răspuns că da, poziția vizată în mod special fiind cea de fundaș lateral, în principal fundaș dreapta. „Am încercat să le blocăm jocul și să le luăm posesia, aplicând un pressing avansat. Uneori am reușit, împingându-l pe mijlocaș mai sus pentru a-l prinde pe fundașul lor lateral avansat pe construcție, alteori mai puțin. (n.r. Despre Aleksandar Stankovic) A făcut un meci bun, suntem mulțumiți de cum se antrenează. Nu este în formă maximă, a fost foarte bun la citirea jocului și la pasarea mingii.

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Dacă avem nevoie de încă un fundaș dreapta? Puteți vedea și singuri. (n.r. Despre Carlos Augusto) Cel mai mult îmi place în sistemul cu trei fundași centrali. Depinde dacă îl luăm în considerare pe Luis Henrique în dreapta sau în stânga, dar tot ne lipsește un jucător acolo”, a spus Cristi Chivu după meci pentru Sky Sport, citat de fcinternews.it. 

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Inter Milano a câștigat amicalul cu Manchester City disputat la Hong Kong

Ce urmează pentru Inter și Cristi Chivu

De asemenea, vorbind pentru Inter TV și citat de tuttomercatoweb.com, tehnicianul român a vorbit despre meciul propriu-zis cu Manchester City, dar și despre perioada de pregătire per total, în condițiile în care urmează ca echipa din Milano să se deplaseze spre Australia, la Perth, pentru alte partide de verificare, chiar cu marile rivale din Italia, AC Milan și Juventus:

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„În primul rând, mă bucur că nimeni nu s-a accidentat. În aceste amicale, acesta este unul dintre cele mai importante lucruri, Am ajuns aici acum două zile, iar ieri am avut un antrenament ușor, dar băieții au arătat mândria unor mari campioni, demnă de echipa pe care o reprezintă. Au făcut o primă repriză excelentă, citind și dezvoltând bine jocul. Deși nu au fost în cea mai bună formă.

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Jucătorii tineri pot și trebuie să facă mai mult, la fel ca întreaga echipă. Pentru ei este doar începutul. Abia își fac o anumită experiență în fotbalul de nivel înalt, dar trebuie să își amintească întotdeauna că pot deveni mai buni, este valabil atât pentru ei, cât și pentru coechipierii lor mai experimentați. Totul începe întotdeauna cu asta: o atitudine corectă și dorința de a demonstra că pot juca la un nivel înalt. Apoi, trebuie să ai puțină răbdare cu ei, pentru că în anumite situații lipsa lor de experiență într-un anumit ritm de joc este încă evidentă. Au multe de învățat, dar fac o treabă excelentă și aduc o contribuție importantă.

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(n.r. Despre cantonamentul din Australia și meciurile amicale de acolo) Vrem să ne antrenăm bine și să ne îmbunătățim condiția fizică pentru meciurile următoare, pentru că întotdeauna meciurile sunt cele mai bune antrenamente. Trebuie să încercăm să evităm accidentările. În august, cu aceste deplasări lungi, acesta este obiectivul principal”.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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